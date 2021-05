Britney Spears rejette les documentaires comme étant “ hypocrites ” ⋆ .

Britney Spears est prise dans un jeu de whack-a-mole – juste au moment où elle aborde un documentaire sur sa vie, un autre apparaît.

La chanteuse pop s’est rendue sur Instagram lundi pour adresser ses doléances avec deux documentaires récents, «Framing Britney Spears» de FX et «The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship» de la BBC. Et au moins un autre, produit par Netflix, serait en route.

Dans la légende d’une vidéo mettant en scène Spears dansant – un spectacle courant sur son Instagram – elle a qualifié les documentaires d ‘«hypocrites».

«Tant de documentaires sur moi cette année avec des prises de vue d’autres personnes sur ma vie… que puis-je dire… je suis profondément flatté !!!!» elle a écrit. «Ces documentaires sont tellement hypocrites… ils critiquent les médias et font ensuite la même chose.»

«Merde… je ne vous connais pas tous, mais je suis ravi de vous le rappeler, même si j’ai vécu des moments assez difficiles dans ma vie», a ajouté Spears. «… J’ai vécu des moments plus incroyables dans ma vie et malheureusement mes amis… Je pense que le monde est plus intéressé par le négatif.

“Je veux dire … n’est-ce pas censé être une entreprise et une société à propos de L’AVENIR ????” elle a écrit. «Pourquoi souligner les moments les plus négatifs et traumatisants de ma vie depuis toujours ???»

L’affaire de tutelle prolongée de Spears a suscité des théories de fans selon lesquelles la chanteuse de «Gimme More» n’a aucun contrôle sur son compte Instagram. Dans les commentaires sur son message le plus récent, les utilisateurs ont exprimé des doutes sur le fait que Spears avait écrit la légende et ont remis en question ses véritables pensées sur les documents.

“Honnêtement, je ne pense toujours pas que ce soit elle qui parle sur ses messages… ..”, a écrit un utilisateur.

Le même scepticisme s’est manifesté lorsque l’artiste de «Circus» s’est adressée à «Framing Britney Spears», le documentaire animé qui a déclenché un discours sur la façon dont elle a été traitée, sur Instagram le 30 mars, affirmant qu’elle était gênée et «avait pleuré pendant deux semaines».

Du carburant a été ajouté au feu lorsque son ex-maquilleur Billy Brasfield a déclaré à Page Six le mois dernier que le hitmaker «Womanizer» lui avait révélé qu’elle n’avait pas écrit cette légende.

Les lances ont riposté lundi.

“PSSSS Je ne parle pas vraiment à Billy B DU TOUT donc je suis honnêtement très confus !!!” elle a écrit dans sa légende. “C’est mon Instagram !!!!”

Spears est enfermée dans une bataille juridique pour retirer son père en tant que seul gardien de sa tutelle. Au lieu de cela, la pop star veut que Jodi Montgomery, restaurateur professionnel et responsable des soins de Spears, le remplace.

On s’attend à ce que Spears s’exprime devant le tribunal lors d’une audience le 23 juin.

