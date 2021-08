Britney Spears répond aux questions des fans, semble ravie de l’évolution de sa “situation” après l’embauche d’un nouvel avocat

in

Cela fait un peu plus d’un mois que Britney Spears a choqué de nombreuses personnes en comparant sa tutelle (sous le contrôle de son père, au moins) au “trafic sexuel” devant les tribunaux, révélant un certain nombre d’abus de pouvoir présumés de la part de Jamie Spears. Dans les semaines qui ont suivi, l’icône de la pop s’est vu accorder de nouvelles libertés, notamment la possibilité d’engager son propre avocat, Matthew Rosengart, et elle a maintenant choisi de répondre à certaines questions des fans sur Instagram, ce qui a conduit Spears à révéler à quel point elle semble heureuse. avec la façon dont les choses se passent maintenant.

Avant de répondre directement à certaines questions des fans dans sa courte vidéo, Spears a déclaré :