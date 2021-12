Britney Spears répond enfin à l’interview controversée de Diane Sawyer

Britney Spears a ses propres listes coquines et gentilles.

La pop star s’est rendue sur Instagram le lundi 13 décembre pour partager d’abord qui est sur sa belle liste avant Noël, et Jennifer López, betsey johnson et Donatelle versace fait la coupe.

Britney a écrit dans un long message sur l’application : « Je dois remercier la belle âme de Betsey Johnson pour m’avoir envoyé les vêtements les plus adorables… JLo pour m’avoir envoyé les talons les plus sexy… Donatella pour les robes brillantes et la robe la plus étonnante avec mon flipper nom dessus … c’est mon préféré. «

Britney a ensuite discuté de ce qu’elle faisait, partageant qu’elle avait récemment profité d’une thérapie de vente au détail avec d’autres visiteurs du centre commercial. Comme elle l’a dit, « J’adore faire du shopping. Bien que… qui n’aime pas? »

A l’évocation du shopping, la pop star a pivoté vers sa liste des moins sympas : journaliste Diane scieur, en particulier pour avoir remis en question ses habitudes de dépenses dans une interview désormais tristement célèbre en 2003.