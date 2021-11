Britney Spears retrouve sa liberté Adieu la tutelle !

C’est en 2008, à la suite d’une crise psychiatrique, qu’un juge décide que Britney Spears Il ne pouvait pas prendre en charge sa vie personnelle et professionnelle, sa tutelle fut donc accordée en partie à son père, Jamie lance.

Jamie Spears et Britney Spears. (Spécial)

Après la pression des fans, les arguments de son tuteur actuel et le témoignage de la sienne Britney, Le juge Penny décidé que Jamie de se retirer de la tutelle, arguant que pendant qu’il s’occupait de sa fille, un environnement toxique s’était créé pour elle. « La situation actuelle est intenable. »

D’après elle-même Britney, son père lui a rendu la vie misérable et a même mis des microphones dans sa chambre pour espionner tout ce qu’il faisait et disait. De plus, elle a reproché à sa famille de s’être assise pendant que les personnes chargées de veiller à son bien-être la transformaient en une prisonnière virtuelle.