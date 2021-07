Britney Spears révèle qui elle veut remplacer son père Jamie en conservatoire

L’avocat nouvellement nommé de Britney Spears, Matt Rosengart, aurait déposé des documents révélant qui la pop star veut remplacer son père Jamie Spears en tant que conservateur. Rosengart demande au tribunal de nommer Jason Rubin pour gérer la tutelle du domaine de Spears, rapporte TMZ. Rubin est un expert-comptable certifié avec des décennies d’expérience.

Rosengart et Spears pensent que l’expérience de Rubin fait de lui le candidat idéal pour gérer les contrats et les affaires de Spears. Si Rubin est approuvé, il aurait le pouvoir financier de gérer la succession de Spears, selon les documents obtenus par TMZ. Il aurait également des procurations pour prendre des décisions en matière de soins de santé et gérer les biens immobiliers de Spears. Spears et Rosengart veulent également que Rubin poursuive les ordonnances d’interdiction de harcèlement civil, selon TMZ.

Les documents révèlent que Spears a des actifs en espèces à 2 730 454 $ et des actifs hors trésorerie à 57 666 398 $. TMZ note qu’il ne s’agit probablement pas des finances complètes de Spears, car il existe également des comptes et des maisons de Morgan Stanley évalués à 8 455 483 $, selon les documents. Une audience sur la demande de faire venir Rubin était prévue pour le 13 décembre. Spears prévoit d’y assister en personne, selon les documents.

Il y a eu d’autres mouvements dans l’affaire de tutelle de Spears lundi, rapporte NPR. La juge Brenda Penny a ordonné que Jodi Montgomery, qui est la conservatrice de la personne de Spears, reste en poste jusqu’au 8 octobre. Penny a également accepté la démission de Bessemer Trust, la société financière qui allait à un moment servir de co-conservateur du domaine de Spears.

Le 14 juillet, Penny a approuvé la demande de Spears d’engager son propre avocat dans l’affaire, et elle a rapidement choisi Rosengart, un ancien procureur fédéral. Le premier mouvement majeur de Rosengart et de son équipe juridique fut de demander à Perry de changer la tutelle actuelle. Spears est apparue à cette audience par téléphone, faisant des allégations plus choquantes contre son père. Elle a dit qu’elle voulait “accuser mon père d’abus de tutelle” et a appelé à une “enquête sur mon père”. Elle a affirmé que la tutelle avait permis à Jamie de “ruiner ma vie”.

Spears a parlé de la tutelle devant le tribunal pour la première fois lors d’une audience à la fin du mois dernier. Au cours de son témoignage, Spears a déclaré qu’elle était déprimée et qu’elle mentait au monde en présentant une version plus heureuse d’elle-même. “Je me suis dit que si j’en disais assez, peut-être que je pourrais devenir heureuse parce que j’ai été dans le déni. J’ai été sous le choc. Je suis traumatisée. Vous savez, faites semblant jusqu’à ce que vous y parveniez”, a-t-elle déclaré au tribunal en juin. “Mais maintenant je te dis la vérité, d’accord. Je ne suis pas heureux. Je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère, c’est fou et je suis déprimé. Je pleure tous les jours.”