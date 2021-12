Britney Spears révèle sa vraie voix après avoir taquiné une nouvelle musique

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Britney Spears a laissé ses fans sous le choc après avoir montré sa vraie voix après avoir partagé une mise à jour sur sa nouvelle musique.

La chanteuse de Slave 4 U a posté une autre vidéo de fin de soirée sur son compte Instagram mercredi après s’être sentie inspirée pour prononcer quelques notes.

Dans le court clip, Britney est vue en train de freestyler une chanson tout en chantant des notes puissantes dans sa salle de bain.

La pop star étant connue pour avoir utilisé l’autoréglage et prétendant qu’elle a été forcée de changer de style de chant après avoir signé un contrat d’enregistrement lorsqu’elle était enfant, les fans adoraient l’occasion rare d’entendre la voix naturelle de Britney.

Miley Cyrus a mené les applaudissements et a commenté avec audace sous la vidéo : « #vocalbible 💒. »

Le fiancé de Britney, Sam Asghari, a ajouté: « J’aime tellement ça. »

Britney dit de la nouvelle musique dans « on the way » (Photo : @britneyspears, Instagram)

Un fan s’est enthousiasmé : « C’est ma nouvelle sonnerie. »

« OMG SLAY ME WITH That VOCALS WHITNEY SPEARS », a écrit l’un d’eux avec confiance en la comparant à l’icône de la musique tardive Whitney Houston.

Un autre fan a pesé: ‘Oui vocal-ney !!!!! Oui tu ferais mieux de te souvenir TF tu es!!!!!!! Vivre pour votre confiance en ce moment !!!!’

Cela vient après que Britney, 40 ans, a réfléchi à ses réalisations dans l’industrie de la musique après avoir été libérée de sa tutelle controversée le mois dernier.

Peut-être y a-t-il un espoir que Britney revienne sur scène à l’avenir (Photo: .)

Le chanteur de Toxic a écrit dans un post Instagram : » Je viens de m’en rendre compte aujourd’hui les gars … après ce que ma famille a essayé de me faire il y a trois ans … j’avais besoin d’être ma propre pom-pom girl 🤷🏼‍♀️ !!!! Dieu sait qu’ils ne l’étaient pas… alors j’ai juste lu sur moi-même et c’est ce que j’ai trouvé…’

Énumérant ses distinctions, Britney a poursuivi: « L’icône de la pop multi-platine et lauréate d’un Grammy Award Britney Spears est l’un des artistes les plus célèbres et les plus célèbres de l’histoire de la pop avec près de 100 millions de disques vendus dans le monde. Aux États-Unis seulement, elle a vendu plus de 70 millions d’albums, de singles et de chansons, selon Nielsen Music.⁣

« Spears a vendu 33,6 millions d’albums aux États-Unis et se classe au 18e rang des artistes les plus vendus à l’ère Nielsen. Ses chansons ont attiré 25 milliards d’audience cumulée à la radio et 2,6 milliards de flux audio et vidéo à la demande aux États-Unis combinés et elle a vendu 39,8 millions de singles (36,9 millions via des téléchargements)⁣.’

Elle a ajouté plus tard: « Pssss nouvelle chanson en préparation … je vais vous faire savoir ce que je veux dire 😉 !!!!! »

