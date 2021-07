Britney Spears revient au tribunal, voici à quoi s’attendre

in

(CNN espagnol) – Depuis que Britney Spears a comparu à distance devant le tribunal pour faire lever sa tutelle ordonnée par le tribunal en 2008, beaucoup de choses ont changé.

Lors de l’audience, la pop star de 39 ans a exprimé sa colère, sa frustration et sa tristesse face à sa tutelle actuelle dont son père, Jamie Spears, est le gardien de sa succession estimée, en 2020, à 60 millions de dollars.

“Je veux juste retrouver ma vie et ça fait 13 ans et ça suffit”, a déclaré Spears à la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, le 23 juin.

Après le témoignage explosif, son affaire de tutelle sera à nouveau examinée mercredi lors d’une audience au tribunal où la juge Penny devrait examiner la demande de la chanteuse pour un nouvel avocat, ainsi que d’autres demandes dans l’affaire. Bien que Spears ne soit pas censée être présente au tribunal, il est possible qu’elle appelle par téléphone, comme elle l’a fait lors de la dernière audience.

Voici tout ce qui s’est passé dans l’affaire Britney Spears depuis sa première comparution devant un tribunal virtuel.

Jamie Spears demande au juge d’enquêter sur les allégations de sa fille

Le 30 juin, les avocats de Jamie Spears ont déposé quelques requêtes, dont l’une demande au juge d’ouvrir une enquête sur les allégations de Britney Spears, dans lesquelles la chanteuse affirmait avoir été forcée d’agir et de prendre des médicaments contre son gré.

“Soit les allégations s’avéreront vraies, auquel cas des mesures correctives devront être prises”, lit-on dans une pétition des avocats de Jamie Spears, obtenue par CNN, “soit elles seront prouvées fausses, auquel cas la tutelle pourra continuer son Il n’est pas acceptable que les conservateurs ou la Cour ne fassent rien en réponse au témoignage de Mme Spears. “

Britney Spears a qualifié la tutelle ordonnée par le tribunal d'”abusive”, indiquant qu’elle se sentait obligée d’agir, de prendre des médicaments et d’utiliser une contraception contre son gré par ses conservateurs, dont son père.

Déni de la juge Brenda Penny

Le 1er juillet, une semaine après le témoignage de Spears devant le tribunal, la juge Brenda Penny a rejeté une demande de destitution du père de Britney Spears en tant que tuteur de la succession de sa fille et a officialisé une demande faite en novembre 2020. Gardien.

“La demande du tuteur de suspendre James P. Spears immédiatement après la nomination de Bessemer Trust Company of California en tant que tuteur unique de la succession est rejetée sans préjudice”, indique le dossier du tribunal.

Cependant, cette décision n’était pas le résultat de l’audience explosive, c’était plutôt une décision prise à partir d’une demande déposée en novembre de l’année dernière dans laquelle l’avocat de Spears a demandé que la société de gestion de patrimoine demande la démission et que Bessemer Trust ait servi de co- tuteur aux côtés du père du chanteur.

Bessemer Trust, co-tuteur de la succession de Spears, demande sa démission

Le 2 juillet, le lendemain du rejet par le juge Penny de la demande de Spears de révoquer son père en tant que co-tuteur de sa succession et a ordonné au Bessemer Trust d’être le co-gardien de la succession de 60 millions de dollars de Britney Spears, la société de gestion de patrimoine a demandé la démission.

Dans des documents judiciaires obtenus par CNN jeudi, le Bessemer Trust a cité des “circonstances changeantes” à la suite du témoignage explosif de Spears lors d’une audience la semaine dernière, au cours de laquelle il a qualifié la tutelle d'”abusive”.

« La personne en garde à vue a invoqué un préjudice irréparable pour ses intérêts dans son témoignage et, plus précisément, l’objection de la personne en garde à vue à la poursuite de la tutelle volontaire et sa volonté d’y mettre fin », lit-on dans la requête du Bessemer Trust. “Le requérant a écouté la personne en garde à vue et respecte sa volonté.”

Le manager de Spears, Larry Rudolph, démissionne

Le 5 juillet, Larry Rudolph, qui a été le manager de Britney Spears pendant 25 ans, a remis sa lettre de démission.

“Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi nous sommes contactés pour la dernière fois, date à laquelle elle m’a informé qu’elle souhaitait prendre une pause indéfinie du travail”, a écrit Rudolph dans la lettre que Deadline a obtenue pour la première fois. “Plus tôt dans la journée, j’ai réalisé que Britney avait exprimé son intention de prendre officiellement sa retraite.”

Une source au courant de la situation a confirmé la nouvelle à CNN. La lettre de démission de Rudolph a été envoyée au père de Spears, Jamie Spears, et à Jodi Montgomery, qui a été nommé tuteur temporaire de Spears en 2019, après que Jamie Spears a subi une série de problèmes médicaux. Montgomery est chargé de gérer les soins quotidiens et les décisions médicales de Spears.

La lettre continuait: “Comme vous le savez, je n’ai jamais fait partie de la curatelle ou de ses opérations, donc je ne suis pas au courant de beaucoup de ces détails. J’ai été initialement embauché à la demande de Britney pour l’aider à gérer et l’assister dans sa carrière. Et en tant que manager, je pense que Britney devrait démissionner de son équipe, puisque mes services professionnels ne sont plus nécessaires. »

“Veuillez accepter cette lettre comme ma démission officielle”, a-t-il déclaré.

“Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado”, concluyó la lettre de démission.

Samuel D. Ingham demande sa démission

Le 6 juillet, Samuel D. Ingham, un avocat nommé par la juge Reva GoetzIngham en 2008, a demandé sa démission. Ingham a déclaré que la démission prendrait effet lors de la nomination d’un nouvel avocat nommé par le tribunal pour Spears.

Cette démission survient après que Spears a exprimé devant le tribunal son désir d’engager un avocat de son choix, et la juge Penny a le pouvoir de nommer un nouvel avocat pour Spears.

“Mon plus grand point à retenir de tout cela est qu’ils ont refusé un avocat de leur choix dès le début de l’affaire”, a déclaré à CNN Tom Coleman, avocat du Spectrum Institute, une organisation à but non lucratif qui soutient la réforme de la tutelle dans l’État de Washington. Californie.

À la suite des déclarations de Spears au tribunal, Ingham a déclaré à Penny qu’il comprenait qu’elle servait la prérogative du tribunal.

« Si le juge pense que l’avocat actuel nommé par le tribunal ne faisait pas son travail correctement ou, même sans aucun jugement sur l’adéquation, si le tribunal voulait simplement exaucer le souhait de la personne protégée d’avoir un nouvel avocat, alors il pourrait le faire sans beaucoup de préavis ou avertissement “, a déclaré Kanin.

Jodi Montgomery demande à aider Spears

Le 7 juillet, Jodi Montgomery, qui en tant que tuteur temporaire supervise les soins médicaux de Spears, a déposé une requête auprès du tribunal indiquant que la chanteuse lui avait demandé de l’aider à trouver un avocat. Montgomery demande au tribunal de nommer un tuteur ad Litem pour l’assister dans le processus.

Spears pourrait avoir un nouvel avocat

Britney Spears est en pourparlers avec Mathew Rosengart, un ancien procureur fédéral, sur la possibilité de la représenter dans sa bataille de tutelle, a déclaré à CNN une source au fait du dossier.

Rosengart est actuellement actionnaire du cabinet de contentieux Greenberg Traurig. Il a représenté Steven Spielberg, Julia Louis-Dreyfus et Sean Penn dans le passé.

Rosengart n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par CNN.

Avec des informations de Chloé Melas.