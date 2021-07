Britney Spears roule pour la joie après avoir obtenu le droit de choisir son propre avocat .

Nous avons fait un total de 180 en voyant crier « Laissez Britney tranquille ! » comme trop dramatique ou démente et considère maintenant que c’est la seule réponse appropriée à littéralement tout ce qui se passe avec Britney Spears‘ 13 ans de tutelle. Britney, 39 ans, a surtout été sous celle de son père, 68 ans Jamie Spears, contrôle depuis 2008. Le mois dernier, Britney a déclaré au tribunal de nombreuses choses, notamment qu’elle voulait choisir son propre avocat, qu’elle voulait sortir de sa tutelle et qu’elle voulait vraiment que son père “abusif” et “cruel” soit co-conservateur.

Il y a eu une autre audience hier, et elle s’est de nouveau prononcée contre la cruauté de son père en disant qu’elle voulait l’accuser d’abus de tutelle et le faire enquêter. Et elle l’a fait avec son avocat flambant neuf qui est prêt à lui donner un coup de pied dans les dents, ce qui a rendu la Britannique si heureuse qu’elle a fait la roue de joie !

Us Weekly dit qu’hier, Britney a comparu à l’audience par téléphone pour lui demander de choisir son nouvel avocat après son avocat commis d’office, Sam Ingham, quitter. Britney voulait remplacer Sam par Matthieu Rosengart–un ancien procureur fédéral–de prendre la relève. Le juge en tutelle, Juge Brenda Penny, a approuvé la modification. Britney a également craqué sur ce qu’elle aurait subi de la part de son père et a déclaré qu’elle avait “extrêmement peur” de lui. Elle a qualifié sa tutelle de « putain de cruauté » et a même affirmé qu’elle avait de telles limitations (au-delà du fait qu’elle ne serait pas autorisée à retirer son stérilet) qu’elle n’était pas autorisée à boire du café. N’avait-elle pas le droit de prendre un espresso dans son Frapp ?! Mettez-les tous en prison ! Elle a dit en partie :

« Je suis ici pour me débarrasser de mon père et l’accuser d’abus de tutelle… Cette tutelle a permis à mon père de ruiner ma vie… Si ce n’est pas de l’abus, je ne sais pas ce que c’est. … Je pensais qu’ils essayaient de me tuer… J’aimerais accuser mon père d’abus de tutelle. Je veux porter plainte contre mon père aujourd’hui. Je veux une enquête sur mon père.

Mathew est également intervenu et a soutenu Britney en disant : « Si [Jamie Spears] aime sa fille, il est temps de se retirer, d’aller de l’avant.

Au cours de l’audience, Britney a également mentionné comment ses fans l’avaient vraiment aidée à se rendre là où elle est aujourd’hui, en déclarant :

“[They are] remarquablement fort et talentueux… c’est à cause d’eux que je suis ici aujourd’hui, c’est à cause d’eux que j’ai la putain de force de parler contre ma famille qui m’a réduit au silence et mes fans pendant des années… Je veux travailler pour retrouver ma confiance et obtenir retour dans le monde réel.

Britney a célébré son succès à la cour en se rendant sur Instagram, en publiant une vidéo de son équitation et en faisant la roue librement. Insistez sur « librement » parce que Britney a mis le hashtag #FreeBritney !

Ariana Grande est entré dans les commentaires pour soutenir en disant: ” VOUS ÊTES TRÈS AIMÉS ET SOUTENUS. ” Et l’homme-pièce de Britney qui a été fermement contre Jamie, Sam Asghari, a écrit: “Internet est sur le point d’exploser #freebritney.”

Si Britney se démène pour pouvoir choisir son propre avocat, imaginez ce qu’elle va faire quand/si le tribunal met un marteau à ses chaînes et la libère de sa tutelle ? La planète va faire tourner quelque chose de plus alors qu’elle sort furieusement tour après tour tout en se rendant chez le médecin pour retirer ce foutu stérilet.

Photo : Twitter