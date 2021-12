Britney Spears s’arrête à la station-service et utilise les toilettes

Britney Spears fait un arrêt au stand lors d’une croisière autour de Los Angeles … s’arrêtant à une station-service et utilisant les toilettes.

Britney se promenait en ville dans sa Mercedes-Benz blanche quand, apparemment, la nature a appelé … et elle est entrée dans la station Shell pour récupérer la clé de la salle de bain.

Comme vous pouvez le voir, Britney ne porte pas sa bague de fiançailles du fiancé Sam Asghari … à la place, il semble y avoir une bande différente sur son annulaire.

Britney semblait également emporter son iPhone avec elle dans la salle de bain… qui parmi nous ne peut s’empêcher de faire défiler tout en étant assise sur les toilettes.

J’ai l’impression que Britney conduit de plus en plus depuis sa tutelle a pris fin après 13 ans … et elle sort définitivement en public plus qu’avant.

Comme vous le savez, à l’époque, Britney était connue pour s’arrêter pour aller aux toilettes dans diverses stations-service.