Britney Spears se concentre sur la guérison et prend le temps de traiter la suspension de la tutelle de son père

Britney Spears célèbre la destitution de son père Jamie Spears en tant que conservateur de sa succession, mais la chanteuse “Lucky” a clairement un traumatisme à surmonter. Jamie contrôle la succession de Spears depuis 2008, et la pop star a mené une longue bataille juridique pour reprendre le contrôle de sa vie et de ses finances. Variety rapporte que la juge Brenda Penny a décidé que le père de Spears ne serait plus le conservateur de la succession de sa fille et l’a immédiatement retiré de la tutelle.

Peu de temps après l’annonce que le juge avait statué en faveur de l’équipe juridique de la pop star, Spears s’est rendue sur Instagram pour partager des images d’elle-même pilotant un avion, qu’elle a légendé, “Sur le nuage 9 en ce moment [starstruck emoji, plane emoji]!!!! Première fois dans un avion et première fois dans un avion à hélice [plane emoji] !!! Bon sang j’avais peur [eye roll emoji] !!!” a-t-elle poursuivi. “Pssss ramener le navire à la maison, JL… Restez classe belles personnes !!!! Bientôt de nouvelles photos [camera, winky face emoji] !!!!”

Cependant, depuis cette excitation initiale, Spears a de nouveau posté sur Instagram, partageant une photo d’un arbre. “Bien qu’il y ait du changement et des choses à célébrer dans ma vie, j’ai encore beaucoup de guérison à faire !!” elle a écrit. “Heureusement, j’ai un bon système de soutien et je prends le temps de comprendre qu’il est normal de ralentir et de respirer !!!!! Ce n’est que par l’amour de moi-même que je peux prier… aimer… et soutenir les autres en retour !!!!”

Après que Jamie a été démis de ses fonctions de conservateur à la demande de sa fille, John Zabel a été nommé son conservateur temporaire jusqu’au 31 décembre 2021. Le juge a également décidé que le rôle de Jodi Montgomery en tant que conservateur de la personne de Britney resterait jusqu’à la même date, bien que les deux Les équipes comparaîtront devant le tribunal le 12 novembre pour déterminer si la tutelle de Britney doit être complètement résiliée.

Britney s’est prononcée contre la tutelle dans le passé, condamnant la structure restrictive autour de sa vie lors d’une audience en juin. Expliquant comment elle ne pouvait même pas retirer son propre DIU pour tomber enceinte ou se marier à cause de sa tutelle, l’artiste “Surprotégée” a expliqué qu’elle ne savait même pas qu’elle pouvait être libérée jusqu’à récemment.

“Je veux des changements à l’avenir. Je mérite des changements. On m’a dit que je devais m’asseoir et être évalué – encore une fois – si je veux mettre fin à la tutelle. Je ne savais pas que je pouvais demander à la tutelle d’y mettre fin”, a-t-elle déclaré. , ajoutant: “Je suis désolé pour mon ignorance, mais honnêtement, je ne le savais pas. Je ne pense pas que je doive être évalué. J’en ai fait plus qu’assez. Je pense que je ne devrais même pas être dans une pièce avec quelqu’un pour m’offenser en essayant de remettre en question ma capacité d’intelligence, si j’ai besoin d’être dans cette stupide tutelle ou non.”