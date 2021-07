Britney Spears se défend et dit qu’elle ne se produira plus jamais si papa reste restaurateur

in

Britney Spears dit qu’elle ne se produira plus jamais tant que son père gardera le contrôle de sa vie.

La pop star s’est rendue sur Instagram pour publier une longue diatribe contre ses ennemis – y compris son père. Le message était accompagné d’une image qui disait: “Prenez-moi tel que je suis ou embrassez mon cul, mangez de la merde et marchez sur des legos.” La pop star commence son article en faisant quelques coups à ses critiques en ligne.

“Pour ceux d’entre vous qui choisissent de critiquer mes vidéos de danse, écoutez, je ne vais pas jouer sur scène de sitôt avec mon père qui gère ce que je porte, dis, fais ou pense”, commence Spears. C’est la première fois qu’elle parle aussi directement de ses sentiments en dehors d’une salle d’audience.

“Je fais ça depuis 13 ans, je préfère de loin partager des vidéos de mon salon plutôt que sur scène à Vegas où certaines personnes étaient si loin qu’elles ne pouvaient même pas me serrer la main, et j’ai fini par obtenir un contact élevé de l’herbe tout le temps.

Britney Spears se produira-t-elle à nouveau un jour ? La chanteuse signale un grand “NON” catégorique à ses fans.

Elle déchire également sa sœur Jamie Lynn Spears et ses sentiments sur ce que la tutelle lui a fait ressentir. « Je n’aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS sur des remixes. Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé ! Cette tutelle a tué mes rêves, donc tout ce que j’ai c’est de l’espoir, et l’espoir est la seule chose dans ce monde qui est très difficile à tuer, pourtant les gens essaient toujours.

« Je n’aimais pas la façon dont les documentaires évoquent des moments humiliants du passé. J’ai dépassé tout ça depuis longtemps », poursuit-elle. “Si vous ne voulez pas voir mon précieux cul danser dans mon salon ou que ce n’est pas à la hauteur de vos normes, allez lire un putain de livre !” la pop star termine.

Spears a déjà exprimé son dégoût pour les documentaires du New York Times mettant en évidence sa tutelle controversée. Et bien que les détails de son traitement soient douloureux à regarder, cela a mis en lumière le fait que les tutelles sont des voies potentielles d’abus. Le cas très médiatisé de Spears a même attiré l’attention du Congrès.

Il sera intéressant de voir si Spears est capable de négocier la fin de sa tutelle. Un juge lui a récemment accordé le droit de choisir sa propre représentation, ce qui pourrait être un premier pas dans cette direction.