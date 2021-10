Britney Spears se félicite de sa perte de poids : « C’est bien de voir enfin des résultats »

Elle est plus forte qu’hier.

Britney Spears a brillé d’excitation jeudi sur Instagram en pensant qu’elle a « enfin » perdu quelques kilos.

« Eh bien… pour l’amour de Dieu, je vois enfin une définition dans mes abdos !!!! » elle a sous-titré une vidéo d’elle présentant ses mouvements de danse emblématiques. « C’est sympa de voir enfin des résultats !!!! »

La chanteuse de « Stronger », 39 ans, a également partagé un fait amusant sur la chanson sur laquelle elle dansait – « Glycerine » de Bush, qui, selon elle, était sa « chanson préférée au lycée ».

Britney Spears se produit au Jingle Ball 2016 de 102,7 KIIS FM au Staples Center le 2 décembre 2016 à Los Angeles, Californie. (Jason LaVeris/FilmMagic)

Elle a ensuite raconté comment elle est allée nager avec le chanteur principal de Bush, Gavin Rossdale, dans sa piscine.

En juin, Spears a promis de faire de sa « santé mentale et physique » une priorité.

« La santé mentale et physique passe avant tout à ce stade !!! » la pop star a écrit dans une histoire Instagram à l’époque, quelques jours seulement après avoir plaidé devant le tribunal pour mettre fin à sa tutelle « abusive ».

La lauréate Britney Spears (à gauche) et Sam Asghari assistent à la 29e édition des GLAAD Media Awards au Beverly Hilton Hotel le 12 avril 2018 à Beverly Hills, en Californie. (Photo de Vivien Killilea/. pour GLAAD)

Spears a partagé dans le passé qu’elle aimait travailler avec son désormais fiancé, Sam Asghari.

En mai 2020, Asghari, qui est certifié en tant qu’entraîneur personnel, a partagé exclusivement avec Page Six certaines des séances d’entraînement que le couple a fréquemment effectuées ensemble pendant la quarantaine.

La routine: 4 séries de 15 répétitions chacune

Alpinistes sur un bosu ball Élévations frontales avec des haltères légers Élévations latéralesPlanches aux pompesAppuyez sur les épaules depuis les positions de pompesBosu ball push-upsSauts accroupisJumping jacks

Spears a également déclaré ce mois-ci sur les réseaux sociaux qu’elle était « reconnaissante d’avoir @samasghari pour rester en forme !!!!! »

« Tellement fier qu’il ait un programme de fitness pour garder les gens en forme pendant qu’ils restent à la maison, les couples qui s’entraînent ensemble restent ensemble », a-t-elle ajouté.

Britney Spears assiste aux MTV Video Music Awards 2016 au Madison Square Garden le 28 août 2016 à New York. (Photo de Nicholas Hunt/FilmMagic)

Ces derniers mois, la chanteuse de « My Prerogative » a pris de plus en plus confiance en son physique, publiant même sur Instagram des photos d’elle complètement nue.

« Jouer dans le Pacifique n’a jamais fait de mal à personne !!!! » Spears a sous-titré une série de photos d’elle posant nue près d’une baignoire pendant des vacances tropicales.

Les fans ont remarqué sur les réseaux sociaux que la pop star reprenait enfin le contrôle de son image après des années de restriction par une tutelle.

En août, Spears a elle-même expliqué pourquoi elle publiait des photos seins nus.

Elle a expliqué qu’être nue la faisait se sentir « plus légère » après avoir vécu avec le « poids du monde » sur ses épaules, ajoutant: « Je veux dire que je ne veux pas que quelqu’un voie la grosse fossette sur mon cul mais j’ai envie de jouer moi trop consciente de mon corps et ce n’est pas attirant. »

Une audience pour aborder la fin de la tutelle est prévue pour le 12 novembre.