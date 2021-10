Britney Spears se met nue avec le dernier post Instagram ludique après la victoire de la conservatoire

in

Britney Spears a posté plusieurs photos sur Instagram jeudi pour célébrer sa victoire devant le tribunal, dont une surprenante collection de photos de nus prises dans un cadre tropical. Mercredi, la juge Brenda Perry a retiré le père de Spears, Jamie Spears, de sa tutelle, le remplaçant par le CPA John Zabel. La tutelle de Spears a été établie en 2008, mais elle pourrait prendre fin lors de la prochaine audience le 12 novembre.

Après l’audience du tribunal, Spears a partagé une vidéo d’elle derrière les commandes d’un avion, se dirigeant vers un lieu tropical non divulgué. “Sur le cloud 9 en ce moment”, a-t-elle écrit. “Première fois aux commandes d’un avion et première fois dans un avion à hélice !!! Bon sang, j’avais peur.” Jeudi après-midi, elle a d’abord publié plus de photos en gros plan, la montrant exactement dans la même tenue qu’elle portait dans un article du 27 septembre. Ensuite, elle a partagé une vidéo d’un bateau avec son fiancé Sam Asghari. “Une belle journée ici au paradis en fête”, a-t-elle écrit.

Son dernier message jeudi était une collection de photos montrant Spears nue, avec juste quelques emojis de fleurs stratégiquement placés censurant les images. Elle a également inclus des photos d’elle seins nus sur une plage. “Jouer dans le Pacifique n’a jamais fait de mal à personne”, a écrit Spears dans la légende. Asghari a également commenté, écrivant simplement: “#FreeTheNipple”.

Lors de l’audience de mercredi, Penny a déclaré qu’elle pensait que la “suspension” de l’implication de Jamie dans la supervision des finances de Spears était dans le meilleur intérêt de Spears, qualifiant la situation actuelle d'”intenable”, rapporte Variety. L’avocat de Spears, Mathew Rosengart, a également qualifié Jamie d'”homme cruel, toxique et abusif” et son renvoi était attendu depuis longtemps. “C’est à propos de ce que veut Britney. Elle veut qu’il sorte de sa vie aujourd’hui”, a déclaré Rosengart. “Britney Spears mérite de se réveiller demain sans son père comme conservateur.”

Lors de l’audience du 12 novembre, Rosengart devrait présenter un plan pour mettre fin à la tutelle afin que Spears puisse prendre elle-même le contrôle de ses finances. Jodi Montgomery, la conservatrice du bien-être et des décisions médicales de Spears, conservera ce poste jusqu’à ce qu’une autre décision soit prise. L’avocate de Jamie, Vivian Thoreen, n’était pas d’accord avec la décision de suspendre la tutelle au lieu de simplement y mettre fin, arguant que Jamie “a servi fidèlement et loyalement” sa fille.

Vendredi, Hulu et FX ont publié le documentaire du New York Times Presents “Controlling Britney Spears”, qui a rapporté que Spears était gardée sous surveillance par une équipe de sécurité embauchée par les conservateurs. Rosengart a évoqué ces allégations mercredi, mais Thoreen a rejeté le documentaire comme une “émission télévisée”. Même sans les allégations de surveillance, Rosengart a fait valoir qu’il existe une “montagne de preuves” soutenant la décision de suspendre Jamie en tant que conservateur de Spears. Jamie est devenu le co-conservateur de Spears en 2008, et est son seul conservateur depuis 2019. Montgomery est devenu le conservateur de la personne de Spears en septembre 2019.