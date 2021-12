Britney Spears se moque de la thérapie dans le sketch, suggère qu’elle en a fini avec ça

Lire du contenu vidéo

Britney Spears se moque de la thérapie et suggère fortement qu’elle n’assistera plus aux séances de thérapie.

Britney a posté une sorte de sketch … jouant à la fois la thérapeute et la patiente, se moquant des psys qui l’ont soignée pendant les 13 ans de tutelle.

Dans une partie du sketch, elle joue un psy autoritaire, disant à son patient : « Je suis là pour vous aider… Alors détendez-vous, détendez-vous totalement, allongez-vous, faites ce que vous avez à faire. Juste quelques questions, ne ne t’en fais pas. Tout ira bien.

Elle dit dans la légende qu’elle a été forcée d’assister à des séances « 10 heures par jour, 7 jours par semaine » contre son gré.

Britney se lance en mode attaque complète, affirmant qu’elle a été « forcée de payer et d’écouter des femmes me dire comment elles vont contribuer à mon succès ». Elle dit qu’en conséquence, elle va consacrer sa vie à « la merveilleuse thérapeute ». Son mépris est palpable.

Elle suggère alors fortement qu’elle n’assistera plus aux séances de thérapie, malgré ce qu’elle a dit au juge en juin dernier. Dans son nouveau post, elle dit: « C’est clairement TERMINÉ parce que mes médicaments fonctionnent ‘Murica !!!! Psss BALLS🏀⚽️⚾️ et KISS MY MOTHER F *** ing ASS 💋🍑 !!!!

Britney a déclaré au juge en juin qu’elle avait besoin d’une thérapie mais pas autant qu’elle l’était tenu de subir pendant la tutelle. On dirait qu’elle n’embrasse plus ça.

De plus, comme nous l’avons signalé, avant que le juge ne mette fin à la tutelle, des professionnels de la santé avaient exprimé leur inquiétude pour s’assurer que Britney est protégée, et des recommandations ont été mises en place pour assurer son bien-être… y compris assister à des séances de thérapie régulières. C’était une recommandation, et il semble que Britney ne la suivra pas.

On ne sait pas quand Britney a enregistré la vidéo. Elle est actuellement à Cabo avec son fiancé, Sam Asghari, fête ses 40 ans.