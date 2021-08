Britney Spears se serait mariée en 2012, selon de nouveaux documents judiciaires

Comme les fans le savent, Britney Spears a été mariée deux fois dans le passé. Elle a été brièvement mariée à Jason Allen Alexander en 2004 et a été mariée à Kevin Federline de 2004 à 2007. Mais, la chanteuse pop s’est-elle rendue pour la troisième fois dans l’allée avec son ancien fiancé Jason Trawick ? Selon Page Six, des documents récemment découverts semblent suggérer que Spears a épousé Trawick.

Page Six a rapporté qu’un nouvel épisode du podcast Toxic: L’histoire de Britney Spears examine la possibilité que Spears et Trawick se soient mariés il y a près de dix ans. Les animateurs du podcast, Tess Barker et Babs Gray, ont examiné un rapport comptable dans l’affaire de tutelle en cours du chanteur. Le document présentait un paiement de 9 150 $ effectué le 1er octobre 2012 au sujet d’une « consultation [on] dissolution du mariage. » Les animateurs du podcast ont indiqué que le paiement avait été effectué aux « cabinets d’avocats d’Alexandra Leichter », qui est une avocate de la famille basée à Beverly Hills. Ils ont également noté que le paiement figurait dans la rubrique « frais juridiques du conservateur ».

Bien sûr, ce document les a amenés à se demander si Spears et Trawick se sont mariés il y a environ une décennie, d’autant plus que les deux se sont fiancés en décembre 2011, selon CNN. Austin Bertrand, un spécialiste de la succession qui n’est pas impliqué dans l’affaire de tutelle de Spears, a donné un aperçu du document en question. Il a expliqué : « Mon hypothèse serait que ce sont des services juridiques qui ont été rendus directement pour [Spears’] avantage et personne d’autre.” Bertrand a ajouté: “” La dissolution du mariage “ne signifie qu’une chose, qui est le divorce.” Page Six a contacté le représentant de Spears, Trawick, et le bureau de Leichter pour commenter cette nouvelle, mais ils n’ont pas entendu au moment de la publication de l’article.

Spears et Trawick ont ​​commencé à sortir ensemble en 2009. À l’époque, il était son agent. Afin d’éviter un conflit d’intérêts, il a démissionné de son poste en mai 2010. Comme mentionné précédemment, le couple s’est fiancé en décembre 2011. Des mois après l’annonce de leurs fiançailles, Trawick est devenu le co-conservateur du domaine de Spears à ses côtés. père, Jamie Spears. Cependant, il a démissionné de ses fonctions de co-conservateur en janvier 2013 lorsqu’ils ont annoncé leur séparation. Spears et Trawick ont ​​tous deux publié des déclarations sur leur séparation, comme l’a noté CNN. Le chanteur de “Circus” a déclaré : “Je l’adorerai toujours et nous resterons de bons amis.” Trawick a déclaré: “Je l’aime et je la chéris, elle et ses garçons et nous serons proches pour toujours.”