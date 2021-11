Britney Spears apprécie le fait que sa tutelle de 13 ans soit enfin terminée, mais elle s’élève également contre ceux qui n’ont pas défendu sa cause alors qu’elle ne pouvait pas se défendre elle-même. Spears s’est rendu sur Instagram pour entraîner sa collègue pop star Christina Aguilera après que la chanteuse « Genie In a Bottle » ait esquivé une question sur la fin de la tutelle alors qu’elle était sur le tapis rouge des Latin Grammy Awards jeudi. Dans la vidéo, le manager d’Aguilera coupe la question en disant « Non, je suis désolé, nous ne ferons pas ça ce soir, merci cependant, au revoir! » Aguilera répond en quelque sorte en s’éloignant en disant « Je ne peux pas, mais je suis content pour elle! »

Spears a publié le clip vidéo sur son histoire Instagram, écrivant une note passionnée exprimant sa frustration envers Aguilera. « J’aime et j’adore tous ceux qui m’ont soutenu…. Mais refuser de parler quand on connaît la vérité, équivaut à mentir !!! » Spears a écrit. « 13 ans passés dans un système abusif corrompu, mais pourquoi est-ce un sujet si difficile à aborder ??? C’est moi qui l’ai vécu !!! Tous les supporters qui se sont exprimés et m’ont soutenu merci… oui J’ai de l’importance!!!!! »

Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse. Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre la vie qu’il souhaite. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 – Christina Aguilera (@xtina) 29 juin 2021

Aguilera s’était déjà adressé à la tutelle de Spears sur Twitter en juin de cette année, partageant une photo d’eux ensemble lorsqu’ils étaient enfants au Mickey Mouse Club. « Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse », a tweeté Aguilera. « Il est inacceptable qu’une femme, ou un humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre la vie qu’il souhaite. »

Mercredi, Spears a publié une vidéo sur son compte Instagram remerciant ses fans de l’avoir soutenue au fil des ans. « Je suis dans la tutelle depuis 13 ans. C’est très long pour être dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas être », a déclaré Spears dans sa vidéo, qui, selon elle, n’était qu’un « indice » de ce qu’elle dirait sur un prochain révélateur avec Oprah. Ce sont les « petites choses » qui font la plus grande différence, a poursuivi l’artiste « surprotégée », d’avoir les clés de sa voiture et de posséder une carte de guichet automatique, « voir de l’argent pour la première fois » et « être capable d’être indépendant et de se sentir comme une femme. »

Spears a poursuivi qu’elle espérait que son histoire « aurait un impact et apporterait des changements au système corrompu » des tutelles. « Je ne suis pas ici pour être une victime », a-t-elle ajouté. « J’ai vécu avec des victimes toute ma vie d’enfant, c’est pourquoi je suis sorti de chez moi et j’ai travaillé pendant 20 ans… Je suis ici pour défendre les personnes atteintes de vrais handicaps et de vraies maladies. »

Dans la légende de Spears, elle a qualifié sa tutelle de « démoralisante et dégradante », affirmant que les membres de sa famille « devraient tous être en prison » pour des « mauvaises choses » non mentionnées qu’ils lui ont faites au fil des ans, y compris sa « mère ecclésiastique » Lynne Spears. « Je suis habituée à garder la paix pour la famille et à me taire… mais pas cette fois… », a-t-elle conclu. « Je n’ai PAS OUBLIÉ et j’espère qu’ils pourront lever les yeux ce soir et savoir EXACTEMENT CE QUE JE VEUX !!!! »