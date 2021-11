Britney Spears s’en prend à Christina Aguilera

Britney s’en prend à Christina Aguilera… pour avoir refusé de parler d’elle et de sa tutelle aux Latin Grammy Awards. OMG! C’est la GUERRE… encore !

Britney a profité de son histoire Instagram vendredi pour partager un clip de Christina aux Latin Grammy Awards jeudi, lorsque des journalistes lui ont demandé si elle avait été en contact avec la chanteuse ‘Toxic’.

Selon The Sun, interrogé sur Britney, le représentant d’Aguilera lui a ordonné de partir, ce à quoi elle a fini par répondre aux journalistes :

« Je ne peux pas [hablar], mais je suis content pour elle. »

WTF La réaction de la représentante et la façon dont elle a répondu ont semblé si… choquantes. Pourquoi le représentant l’a-t-il coupé comme ça ? Comme s’ils avaient demandé quelque chose de mal… Eh bien, avec la vidéo, Britney a écrit ce qui suit.

« J’aime et j’adore tous ceux qui m’apprécient… mais refuser de parler quand on connaît la vérité équivaut à un mensonge !!! » – Elle a poursuivi – « 13 ans dans un système abusif corrompu, pourquoi est-ce toujours un sujet si difficile à aborder pour les gens ?? » À la fin, elle a conclu – « C’est moi qui ai vécu ça !!!! Tous les fans qui ont parlé et m’ont soutenu, merci ! Oui, je compte !!!! «

Comme vous pouvez l’imaginer, tous les fans britanniques sont tombés sur Christina après avoir refusé d’en parler, car honnêtement, il lui était fatal de rater le sujet. Bien qu’il soit assez curieux, en juin, Christina s’est rendue sur son Instagram pour « soutenir » Britney après son audition explosive de la tutelle. C’est marrant, hein ?

« Il est inacceptable qu’une femme ou un être humain qui veut contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre sa vie comme il le souhaite. »

IL POSSÈDE! Juste après que le public de Brit soit sorti pour raconter toutes les choses terribles qui lui étaient arrivées pendant l’escroquerie, quand Britney était le gros titre, dont tout le monde parlait, toutes les célébrités sont sorties pour dire qu’elles l’avaient soutenue, qu’elle méritait le meilleur, « J’étais une de ses amies » alors que beaucoup n’ont pas parlé d’elle durant ces 13 années. Bien sûr, peut-être que personne ne connaissait le monde louche de Britney dans cette tutelle… mais sortir pour la « soutenir » juste après qu’elle ait parlé ? Droit! Et maintenant, quand ils posent des questions sur elle, est-ce qu’elle répond comme ça ? Allez! Qu’il ne soit pas noté quelle était son intention.

Eh bien, vous savez quoi? Je comprends Christina, ça doit être dur pour elle (et son représentant) de voir que Britney, qui ne s’est pas montrée depuis des siècles, est encore plus célèbre et aimée qu’elle… Aïe !

Ainsi, Britney Spears s’en prend à Christina Aguilera pour avoir refusé de parler de tutelle.

Et en parlant de Britney, PageSix a rapporté que sa mère, Lynne Spears est désespérée de voir sa fille et elle la rejette. Même après que la dame se soit envolée de la Louisiane à Los Angeles, pour essayer de la voir. La pop star n’a pas autorisé sa mère à entrer chez elle peu de temps avant la fin de la tutelle vendredi dernier.

« Quelques semaines avant la fin de la tutelle, Lynne s’est envolée pour Los Angeles pour tenter de renouer avec Britney », a déclaré une source. « Mais Britney ne l’a même pas laissée entrer chez elle. Elle est furieuse contre elle. Lynne a essayé de lui rendre visite à plusieurs reprises, mais Britney a simplement refusé. »

C’est drôle que maman soit désespérée de la voir, juste après que Brit l’ait nommée le cerveau, le méchant de son épreuve.

D’autre part, il a également été signalé que Britney a été invitée au mariage de Paris Hilton. Mais elle n’a pas assisté à l’événement même si on lui a demandé de venir après que l’équipe parisienne ait terminé le tournage de leur prochaine émission de téléréalité « Paris in Love ». Je veux dire, merci, non merci ! D’accord, vous comprenez, je l’imagine stressée en pensant aux caméras et à la foule.

Et enfin, il y a quelques jours, Britney a publié une vidéo sur son Instagram, parlant de ses près de 14 ans de tutelle, qui s’est terminée le vendredi 12 novembre, et remerciant le mouvement #FreeBritney de lui avoir sauvé la vie. Cependant, dans la légende du message, il a écrit qu’il voulait toujours que toute sa famille soit en prison pour participation à la tutelle.

« … mais honnêtement ma tête continue d’exploser à chaque fois que je me lève, car ma famille et la tutelle étaient capables de tout ce qu’ils m’ont fait… c’était démoralisant et dégradant !!! » « Je ne parle même pas de toutes les mauvaises choses qu’ils m’ont fait pour que tout le monde soit en prison… oui, y compris ma mère qui va à l’église !!! » – le chanteur ‘Stronger’ a poursuivi – « J’ai l’habitude de garder la paix pour la famille et de me taire… mais pas cette fois… JE NE L’AI PAS OUBLIER et j’espère que vous pourrez lever les yeux ce soir et savoir EXACTEMENT CE QUE JE VEUX DITES ! !!! »

Britney arrive en mode Thanos ! Tout ce qu’elle a traversé, vraiment, Brit est une femme à admirer. Quelqu’un d’autre aurait… tu sais… sincèrement… J’espère que tout se passe bien et que tous ces gens paient les conséquences des terribles dégâts qu’ils lui ont fait subir.

Ah, Britney a posté jeudi quelques photos avec ses enfants lors d’une sortie à une exposition Van Gogh, comment ils ont grandi !! Ils n’ont même pas daigné enlever leurs masques pour la photo… L’un d’eux semble avoir tout le visage couvert. Cela m’a donné quelque chose.

Eh bien, ce sont quelques-unes des dernières nouvelles de Britney. C’est Britney, salope !

Ainsi, Britney Spears s’en prend à Christina Aguilera. Et quelques MISES À JOUR ! Floptin Aguilera… LMAO !