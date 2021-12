Britney Spears s’en prend à Diane Sawyer à propos de l’interview de l’infâme 2003

Britney Spears a publié lundi une longue déclaration sur Instagram, visant Diane Sawyer à propos de sa tristement célèbre interview de 2003 avec la pop star. Spears a également déclaré qu’elle « détestait » son dernier programme de tournée et qu’elle pourrait ne plus jamais se produire sur la route. Le poste est arrivé un mois après la fin de la tutelle de 13 ans de Spears. Spears a ensuite supprimé le message, bien que PEOPLE ait publié des captures d’écran de ses commentaires.

Dans le message, Spears a déclaré que son manager avait autorisé Sawyer à faire l’interview, qui comprenait une question surprenante sur les habitudes d’achat de Spears. « Quand ai-je eu un problème avec les courses ??? Quand je n’ai jamais quitté mon appartement ??? Quelque chose que je n’ai jamais partagé quand j’ai eu cette grande rupture il y a des années, c’est que je ne pouvais pas parler après… Je n’ai jamais parlé à personne pendant très longtemps… j’étais sous le choc », a-t-elle écrit, faisant référence à sa séparation d’avec Justin Timberlake.

@britneyspears traînant TOUT LE MONDE ET JE SUIS ICI POUR ÇA ! pic.twitter.com/shFE8Jrs2Q – MikeyGilby (@GilbyMikey) 13 décembre 2021

Spears a qualifié de « assez boiteux » le fait que son père Jamie Spears et trois autres hommes se soient présentés à sa porte alors qu’elle pouvait « à peine parler ». Deux jours plus tard, « ils ont mis Diane Sawyer dans mon salon… Ils m’ont forcé à parler !!! J’étais un bébé… j’avais presque 22 ans et je ne comprenais pas… peu je sais maintenant !!! » À ce stade, Spears a inclus un emoji en retournant le majeur.

« Elle a dit ‘une femme ou une fille’… J’aimerais rester maintenant, ‘Madame, je suis une salope catholique !!!' », a poursuivi Spears, se référant à l’une des questions que Sawyer lui a posées. « ‘Tu veux me rejoindre à une messe et je peux servir à ton mari mon certificat pour acheter des joueurs anonymes ???’ Je devrais dépenser mille dollars si je veux chaque jour de ma vie et qu’elle puisse embrasser mon blanc a-. »

Plus tôt dans son article, Spears a également clairement indiqué qu’elle ne voulait vraiment plus tourner. Au début de sa carrière, les tournées étaient « géniales », a-t-elle écrit, mais elle a rapidement été fatiguée par les performances constantes. « Je ne pense pas que je veux le refaire un jour !!! J’ai détesté ça !!! » elle a écrit.

Spears est également « gênée » pour sa propre famille parce qu’elle a toléré sa tutelle, ce qui, selon elle, l’a empêchée de transporter de l’argent. Elle était également « gênée » pour l’État de Californie d’avoir permis à son père Jamie de continuer à pousser son travail alors qu’elle ne le voulait pas et de garder des revenus pour lui-même. « Je suis gêné pour eux tous et je suis triste pour eux parce que je connais par valeur et valeur maintenant… et ils M’ONT PERDU !!! » a-t-elle écrit, avant de souhaiter à ses fans un « merveilleux » Noël.

La tutelle de Spears a pris fin lors d’une audience en novembre. La tutelle a été créée en 2008 pour superviser sa vie et ses finances et a fait l’objet d’un examen public accru cette année, en particulier après que Spears a pris la parole et a accusé son père d’avoir abusé de ses pouvoirs en tant que conservateur. Bien que Jamie ait nié avoir commis des actes répréhensibles, il a demandé au tribunal d’envisager de mettre fin à la tutelle en septembre. Le dernier major de Spears s’est terminé en 2018 et elle n’a pas sorti de nouvel album depuis la sortie de Glory en 2016. Son single le plus récent, « Matches », est sorti en décembre 2020, mais a été enregistré trois ans plus tôt.