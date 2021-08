Britney Spears s’est enfermée dans sa salle de bain pendant la nuit, raconte l’épreuve sur Instagram

Britney Spears s’est une fois enfermée dans sa salle de bain pendant la nuit, et elle revit l’histoire pour ses abonnés Instagram. Le chanteur de “Toxic” a partagé l’histoire quelque peu comique sur les réseaux sociaux sous une photo de la porte de la salle de bain. “À 2 heures du matin, j’ai décidé de prendre un bain !!!! J’ai reçu une nouvelle lotion parfumée de Victoria’s Secret et je voulais la porter car elle m’aide à mieux dormir !!!! Je suis allée dans la salle de bain et j’ai regardé mes restes de café de plus tôt dans la matinée et j’ai dit “grossier” mais je ne l’ai pas jeté, puis j’ai cherché mon nettoyant pour le visage mais je ne l’ai trouvé nulle part !!!!” elle a écrit.

“J’ai été pris dans ma tête à le chercher pendant environ 15 minutes, puis j’ai réalisé que c’était probablement dans l’autre salle de bain… … non, la serrure était bloquée !!!!” elle a continué. “Je me suis enfermé dans la putain de salle de bain et mon copain dormait … même s’il y a des tremblements de terre, il ne se réveille pas !!! J’ai crié ‘HEYYYYY !!!! Viens ouvrir cette stupide porte !!!!’ … silence … la quatrième fois, il se lève et dit ‘Qu’est-ce qui ne va pas ?'”

L’histoire pourrait être considérée comme une métaphore étendue de sa situation de tutelle en cours alors qu’elle continue de pousser son père Jamie Spears hors de l’arrangement. Elle a continué, détaillant comment elle a tenté d’ouvrir la porte jusqu’à ce que les secours finissent par arriver. “J’ai dit ‘Je suis ici et je ne peux pas sortir !!!!’ Il a essayé de faire son truc pour ouvrir la porte avec un STYLO… alors j’ai pris mon téléphone et j’ai appelé la sécurité pour leur dire d’ouvrir la porte… 15 minutes se sont écoulées et ils ont finalement dit qu’ils enverraient quelqu’un ouvrir la porte… 10 minutes plus tard …. ‘BONJOUR ??? Est-ce que quelqu’un est là ???’ … puis ils m’ont dit 10 minutes de plus !!!” elle a partagé.

“J’ai nettoyé la salle de bain et j’ai pensé à prendre une douche ou quelque chose du genre, mais ensuite je l’ai vue… la porte… plus vite ??? Mes yeux se sont agrandis et la porte était plus claire … plus vaste … Je pouvais la voir avec clarté et luminosité … s’il vous plaît ouvrez la porte !!!! ‘Nous sommes ici !’ Ils ont dit… j’ai demandé combien de temps cela prendrait pour s’ouvrir… et ils ont dit ‘oh, peut-être 10 minutes !!!!’ Le vieux café qu’il me restait du matin était là… J’ai commencé à me sentir brumeux alors je l’ai bu… J’ai retrouvé de l’énergie [sic] et a recommencé à parler !!! ‘Vous êtes là les gars ???’ … ‘Oui nous sommes!’ Ils ont dit : « Reculez, nous allons ouvrir la porte ! » Ça s’est ouvert… ça s’est enfin ouvert !!!!!” elle a fermé.