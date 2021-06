Britney Spears s’est opposée à ce que son père soit son tuteur légal en 2014 – The Chihuahua News – Intrelíneas

in

Britney Spears s’est opposée à ce que son père continue d’être son tuteur légal en 2014, citant ses problèmes d’alcool et de contrôle excessif, selon une exclusivité publiée mardi par le New York Times.

Le journal a publié une série de procès-verbaux inédits quelques heures avant que l’artiste n’intervienne devant un tribunal de Los Angeles qui décidera de l’avenir de cette figure juridique qui a contrôlé toutes les décisions de sa vie pendant 13 ans.

En 2014, l’avocat de Spears, Samuel Ingham, a affirmé que l’artiste avait peur de son père et voulait le retirer complètement de sa tutelle.

Deux ans plus tard, un autre rapport indiquait que la chanteuse estimait que la tutelle était devenue “un outil oppressif et contrôlant contre elle” et que, selon les mots de Spears, le système avait “trop, trop de contrôle”.