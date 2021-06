Britney Spears s’excuse auprès des fans pour avoir “fait semblant” d’être d’accord sous sa tutelle

in

Les célébrités montrent leur soutien à Britney Spears 1:44

. – La superstar de la pop Britney Spears s’est excusée auprès de ses fans pour ne pas avoir été honnête sur la réalité de sa tutelle controversée, disant qu’elle était “gênée de partager ce qui m’est arrivé”.

Dans sa première déclaration publique depuis son témoignage devant le tribunal, la chanteuse a déclaré jeudi à ses 30,6 millions de followers sur Instagram que son personnage sur les réseaux sociaux avait fait une mauvaise impression et qu’elle regrettait de “faire semblant d’aller bien ces deux dernières années.

Mercredi, Spears a demandé à un juge de mettre fin à la tutelle qui a donné à son père, Jamie Spears, le contrôle de ses finances, de ses soins de santé et de sa carrière pendant 13 ans.

S’adressant au tribunal de Los Angeles par téléphone, il a qualifié la tutelle d'”abusive”. Apportant apparemment du poids aux théories du mouvement #FreeBritney, dans un discours de 25 minutes, elle a déclaré qu’elle se sentait obligée d’agir, qu’elle n’avait pas d’intimité et qu’elle avait été forcée d’utiliser une contraception, de prendre des médicaments et séances de thérapie, contre son gré.

Spears fait l’objet d’une tutelle judiciaire depuis 2008, à la suite d’une série de problèmes personnels qui se sont déroulés publiquement.

Sur Instagram, l’interprète de “Baby One More Time” a expliqué qu’elle regrettait que la “fierté” l’ait empêchée de révéler qu’elle “vivait l’enfer”.

“Je veux juste vous dire un petit secret”, a-t-il écrit. « Je pense qu’en tant que personnes, nous voulons tous la vie d’un conte de fées et d’après la façon dont j’ai posté… ma vie semble être assez incroyable… Je pense que c’est ce que nous recherchons tous !!!

La star de 39 ans a poursuivi: “C’était l’un des meilleurs traits de ma mère… peu importe à quel point une journée était mauvaise quand j’étais plus jeune… pour mon bien et celui de mes frères, elle a toujours prétendu que tout allait bien. Je porte cela à l’attention des gens parce que je ne veux pas que les gens pensent que ma vie est parfaite parce qu’elle N’EST DÉFINITIVEMENT PAS DU TOUT.

Cependant, a déclaré Spears, prétendant être d’accord sur les réseaux sociaux “a réellement aidé”.

« Si vous avez lu quoi que ce soit à mon sujet dans les nouvelles cette semaine… vous savez évidemment maintenant mieux ! Je m’excuse d’avoir prétendu que j’allais bien ces deux dernières années… Je l’ai fait pour ma fierté et j’étais gêné de partager ce qui m’est arrivé… mais honnêtement, qui ne veut pas capturer son Instagram de manière amusante ? Croyez-le ou non, prétendre que je vais bien a en fait aidé.

«J’ai décidé de publier cette citation aujourd’hui parce que, par Dieu, si vous traversez l’enfer… Je pense qu’Instagram m’a aidé à avoir un excellent débouché pour partager ma présence… existence… et juste sentir que je peu importe malgré ce qui se passait et bien, ça a marché… alors j’ai décidé de commencer à lire plus de contes de fées !!!!! »

Lors de sa comparution devant le tribunal, Spears a déclaré que d’autres personnes l’avaient contrôlée et exploitée tout au long de sa vie et que “je veux et mérite des changements à l’avenir”.

En réponse à ses commentaires, Vivian Thoreen, l’avocate de Jamie Spears a déclaré à CNN : “M. Spears aime sa fille et elle lui manque beaucoup.”

Une audience supplémentaire est prévue le 14 juillet.