Britney Spears s’exprime après la destitution du père Jamie en tant que conservateur

in

Peu de temps après, il a déposé une demande pour remplacer son père Jamie par un fiduciaire professionnel Jason Rubin comme conservateur de sa succession.

“Il y a moins de deux semaines, nous avons promis qu’après 13 ans de statu quo, mon entreprise et moi-même agirions de manière agressive et rapide pour déposer une pétition pour suspendre et révoquer James P. Spears”, a déclaré Mathew aux journalistes après une audience du 26 juillet. “Nous l’avons fait, en moins de deux semaines. Nous sommes impatients de porter l’affaire devant les tribunaux.”

Son père, à son tour, a déclaré qu’il était “disposé” à démissionner “le moment venu”, selon un dossier judiciaire obtenu par E! Nouvelles. Jamie a soumis une autre pétition plus tôt ce mois-ci demandant au juge de mettre fin à sa tutelle. Il disait: “Si Mme Spears veut mettre fin à la tutelle et croit qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette chance.”

Jamie maintient qu’il a fait passer les meilleurs intérêts de Britney en premier. Comme l’a dit son avocat dans une déclaration obtenue par E! Des nouvelles le sept. 28, “Jamie aime Britney sans faille et ne veut que le meilleur pour elle. Il n’arrêtera jamais d’aimer ou de soutenir sa fille.”

L’avocat a ajouté: “Toutes ses actions étaient bien dans les paramètres de l’autorité qui lui a été conférée par le tribunal.”