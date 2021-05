Britney Spears s’exprimera devant le tribunal lors de la prochaine audience pour sa tutelle

Britney: J’ai pleuré deux semaines après avoir regardé Framing Britney Spears 2:10

. – Britney Spears s’adressera au tribunal lors d’une prochaine audience pour la tutelle de sa succession.

L’avocat de Spears, Samuel D. Ingham III, a pris la parole lors d’une audience mardi à la Cour supérieure de Los Angeles. “Britney veut s’adresser directement au tribunal”, a déclaré Ingham. Et elle a ajouté qu’elle aimerait que cela se produise dans le mois prochain. CNN était pratiquement présent dans le processus.

Cette audience aura lieu le 23 juin.

La bataille pour la propriété de Spears, qui s’élève à 60 millions de dollars, fait rage depuis des mois. Cela a commencé en août dernier, lorsque Ingham a demandé la révocation officielle de son père, Jamie Spears, en tant que tuteur. L’aîné des Spears était le tuteur du domaine depuis 2008, aux côtés de l’avocat Andrew Wallet, à la suite d’une série de problèmes personnels que le chanteur avait en public. Pendant la majeure partie de cette période, Jamie Spears a également supervisé la santé et les décisions médicales de sa fille. En 2019, il était le seul administrateur des actifs du chanteur, après la démission de Wallet.

En novembre, le juge a ordonné à Jamie Spears de rester co-tuteur du domaine et a nommé le Fonds Bessemer pour servir d’autre co-tuteur.

Lors d’une audience en mars, Ingham a demandé que Jamie Spears soit destitué en tant que tuteur et remplacé définitivement par Jodi Montgomery. Montgomery est le tuteur temporaire du chanteur depuis le retrait de Jamie Spears en raison de problèmes de santé en septembre 2019.

À la suite du documentaire du New York Times «Framing Britney Spears», qui a été créé en février, l’intérêt pour la tutelle du chanteur s’est accru. Des célébrités et des fans ont également créé le hashtag viral #FreeBritney, qui se traduit par #LiberenaBritney

Spears n’a pas fait référence directement à la tutelle. Mais, il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour dire qu’il va bien. Plus tôt ce mois-ci, elle a écrit sur Instagram qu’elle était «flattée» par l’attention portée à son bien-être.

«Heureux de partager surtout avec un monde empathique et soucieux de ma vie», a-t-il écrit.

Elle a également déclaré sur son compte Instagram en mars que bien qu’elle n’ait pas vu le documentaire, elle était «gênée par la façon dont j’étais représentée». Et il a ajouté qu’il avait pleuré pendant deux semaines.

Jamie Spears a déclaré à CNN en décembre qu’il n’avait pas parlé à sa fille depuis qu’Ingham avait postulé l’été dernier.

«J’aime ma fille et elle me manque beaucoup», dit-il alors. «Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent intervenir, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aimer Britney sans condition. J’ai fourni et continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection féroce contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui faire du mal ou à ma famille.

Son avocat Vivian Thoreen a déclaré à CNN que Jamie Spears voulait que la tutelle prenne fin.

“Rien (Jamie) ne voudrait plus que de voir que Britney n’a pas besoin d’une tutelle”, a déclaré Thoreen. La question de savoir s’il y a ou non fin à la tutelle dépend vraiment de Britney. Si elle veut mettre fin à la tutelle, elle peut déposer une pétition pour y mettre fin », a-t-il dit.