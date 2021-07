Britney Spears s’inquiète des publications récentes sur Instagram. Ouais. Britney a beaucoup de fans inquiets à propos de son quatrième post topless sur son réseau social préféré.

PageSix rapporte que la chanteuse est devenue topless pour la quatrième fois sur Instagram cette semaine, et alors que certains fans l’ont d’abord félicitée pour son sentiment de liberté, d’autres ont exprimé leur inquiétude.

Britney a partagé ce vendredi un clip d’elle regardant la caméra tout en couvrant sa poitrine avec ses mains, quelque chose de similaire à ses messages précédents, où elle fait de même avec un seul short en jean.

Selon le rapport, alors que de nombreux fans ont soutenu les publications précédentes de la chanteuse, ils sont maintenant très préoccupés par les messages répétitifs montrant ses seins, car ils pensent que les images se retourneront contre elle et ne l’aideront pas dans son combat pour se débarrasser de la tutelle.

“Il se passe quelque chose de suspect” – a commenté un fan de la chanteuse de 39 ans dans sa nouvelle vidéo.

“Qui d’autre est très concerné !!!!” – écrit un autre.

“Je vis pour le jour où la tutelle se termine et Britney nous dit enfin la vérité sur ce qui s’est passé” – a exprimé un autre utilisateur confus.

“J’ai l’impression que c’est privé et qu’il est publié sans leur permission” – un autre fan suspecté, avec un autre disant: “J’ai l’impression que cela est publié par quelqu’un d’autre.”

“Certainement quelqu’un d’autre a accès à votre compte !!!!!!!!!” a écrit un autre fan.

Lorsque Britney a commencé à publier ces images provocatrices, The Sun a publié un rapport soulignant qu’il y avait des fans qui ont exprimé que Britney devrait se calmer un peu et que ces photos montrant ses seins ne l’aidaient pas à se battre pour faire sortir son père de la tutelle. .

Les fans n’étaient pas très contents et ont dit à Britney de modérer certains des commentaires ci-dessous :

“Britney, nous essayons de te libérer boo. N’attirez pas trop l’attention pendant un petit moment.”

Un autre a dit :

“Je ne sais pas si c’est comme ça”

“D’accord – ça n’aide pas.” – répondit un autre.

“Qu’es-tu en train de faire?” – A commenté un troisième.

“J’ai vérifié votre compte et vous me donnez des vibrations instables” – a exprimé un autre commentaire.

Il y a des fans qui ont été choqués par les publications de Brit, et c’est bien ça, elles sont très différentes de ce qu’elle publiait avant de s’adresser directement à la cour… avant elle avait l’air plus calme et plus concentrée, maintenant elle est déchaînée. Cependant, il y a des fans qui soutiennent tout ce que fait Britney. Certains laissent des commentaires de soutien et d’autres humoristiques tels que :

“OK, TU ES LIBRE, bébé”

« Vous gagnez Internet ! »

“Brit je t’aime, mais la semaine dernière j’ai vu plus de tes ‘parties intimes’ que les miennes.”

Du coup, Britney Spears s’inquiète avec ses récents posts sur Instagram.

Honnêtement, je ne pense pas qu’ils l’aident du tout mais si elle se sent vraiment libre et heureuse de le faire… très bien ! LAISSE BRITNEY TRANQUILLE! Comme elle l’a déjà exprimé, si vous ne l’aimez pas, au revoir ! Ne le regardez pas, ne le suivez pas, faites quelque chose de plus productif, lisez un livre. Ce post qu’il a posté: “Je ne peux pas voir les ennemis quand je porte mes lunettes d’amour.” MDR!

