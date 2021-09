Britney Spears s’interroge sur la véracité de nouveaux documentaires sur sa vie

in

Cependant, de nouvelles inquiétudes se profilent désormais pour la princesse de la pop, alors que plusieurs chaînes de télévision préparent des documentaires sur sa vie à la manière de la série que le New York Times a publiée il y a quelques mois, ‘Encadrer Britney.’

L’artiste s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour dénoncer le prétendu manque de véracité de nombreux contenus publiés sur sa personne et sa carrière, alors ces nouveaux programmes, selon ses propres termes, lui donnent déjà mal à la tête.

Britney Spears. (Instagram / Britney Spears.)

“C’est dingue les gars ! J’ai vu un peu le dernier documentaire et je suis désolé de vous informer qu’une grande partie de ce qui y est dit n’est pas vrai !” ont déjà été ouvertement critiqués par les susnommés Asghari, qui était le chorégraphe de l’interprète.

Britney Il a également demandé aux responsables de ces documentaires plus d’« élégance » dans le traitement de leurs affaires et, accessoirement, des images plus flatteuses.