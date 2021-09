Britney Spears souhaite un anniversaire émouvant à ses fils Jayden et Sean

in

Britney Spears a rendu hommage à ses fils adolescents qui, selon elle, grandissent trop vite pour elle.

Le chanteur est devenu ému en exprimant l’amour d’une mère après Sean et Jayden ont fêté leur anniversaire la semaine dernière. Jayden a eu 15 ans le 12 septembre et Sean a eu 16 ans deux jours plus tard … Brit partage la garde de ses enfants avec son ex-mari, Kevin Federline.

Britney a déclaré: “Les anniversaires de mes garçons étaient la semaine dernière … et malheureusement ils grandissent et veulent faire leurs propres choses … Je dois leur demander la permission de les publier car ce sont de petits hommes extrêmement indépendants.”

Elle a dit que c’était étonnant pour elle à quelle vitesse ils grandissaient… au propre comme au figuré. Elle a dit que cela la rend folle “parce qu’ils sont si grands et bon sang qu’ils grandissent encore”. De plus… Brit a dit que les garçons étaient allés danser la semaine dernière… et cela l’a rendue émue.

Britney a déclaré : “Ils sont allés danser la semaine dernière et j’ai pleuré pendant deux jours. Mes bébés en costume !!! C’est fou !!! Et les filles se préparent parce que mes garçons sont si beaux !!!”

L’hommage, bien sûr, vient un jour après le chanteur supprimé son Instagram. Rappelez-vous, elle l’a retiré pendant 7 jours mais est revenue pour informer ses fans à son sujet une escapade le temps d’un week-end à Palm Springs pour célébrer Sam Asghari poser la question.

Britney, qui a réitéré plus tard dans son message qu’elle ne peut pas partager beaucoup de choses avec ses fans parce que ses enfants sont très privés, a terminé son message en disant qu’elle était incroyablement bénie “d’avoir ces deux petits hommes dans ma vie” et qu’elle les aime. “Deux petits diables tellement.”