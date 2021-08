Britney Spears subit un revers dans la bataille pour la conservation

Un juge a récemment rejeté la demande de Britney Spears de prendre le contrôle de sa vie et de ses finances. Dans les documents déposés le 30 juin par la Cour supérieure de Los Angeles, il montre que le juge a rejeté la demande de l’avocat de Spears, Samuel Ingham III, de révoquer son père, Jamie Spears, en tant que conservateur. Variety rapporte que les documents indiquent que “la demande du conservateur de suspendre James P. Spears immédiatement après la nomination de Bessemer Trust Company of California en tant que conservateur unique de la succession est rejetée sans préjudice”.

Ingham a initialement déposé la demande de destitution du père de Spears en novembre 2020, révélant que son client avait “peur de son père” et refuserait de se produire tant que son père contrôlerait sa carrière, ses actifs et son autonomie personnelle. En novembre, la juge Brenda Penny a refusé de suspendre son père de la tutelle, mais n’a pas exclu la possibilité de futures requêtes pour son retrait ou sa suspension. Penny a également nommé la société financière Bessemer Trust en tant que co-conservateur de la succession de Spears. Les documents d’aujourd’hui approuvent Bessemer Trust en tant que co-conservateur et réitèrent la position de Jamie en tant que co-conservateur. Il révèle également que Penny a approuvé ces décisions le 30 juin, après que Spears ait donné son témoignage poignant sur sa vie sous la tutelle.

Spears a donné un témoignage de 23 minutes lors de l’audience de tutelle le 23 juin, qualifiant l’arrangement juridique actuel d’« abusif » et a révélé qu’elle avait été forcée de se produire pendant qu’elle était malade, qu’elle avait été surmédicamentée avec du lithium contre son gré, qu’elle avait été forcée en cure de désintoxication et qu’elle n’avait pas été autorisée à retirer son stérilet et à fonder une famille avec son petit ami Sam Asghari. “J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien, et je suis heureux. C’est un mensonge”, a déclaré Spears. “J’ai pensé, juste peut-être que si je disais ça assez, peut-être que je pourrais devenir heureux parce que j’ai été dans le déni. J’ai été sous le choc. Je suis traumatisé. Vous savez, faites semblant jusqu’à ce que vous y arriviez. Je te dis la vérité, d’accord. Je ne suis pas heureux. Je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère, c’est fou et je suis déprimé. Je pleure tous les jours.

Selon TMZ, Jamie a déposé des documents juridiques pour affirmer qu’il n’a pris aucune décision personnelle pour sa fille sous sa tutelle au cours des deux dernières années. De plus, il affirme que son successeur, Jodi Montgomery, est aux commandes depuis un certain temps déjà. Jamie affirme également qu'”il a été coupé de la communication avec” Spears et ne lui a pas parlé depuis longtemps. Jamie dit que Spears n’avait pas la “capacité mentale” de prendre ses propres décisions médicales lorsque son avocat a déposé une demande légale pour faire de Montgomery le conservateur principal de la chanteuse. Il déclare que le tribunal n’a pas conclu que Spears était “incapable de consentir à un traitement médical”, et il a ajouté que le tribunal avait rendu une ordonnance à ce sujet.

Dans un document juridique distinct, l’avocat de Jamie déclare : « M. Spears estime qu’il est important pour l’intégrité de la procédure de tutelle et dans le meilleur intérêt de Mme Spears que la Cour ordonne une enquête sur les questions et les réclamations soulevées par [Britney] à l’audience de statut du 23 juin 2021. » L’avocat poursuit : « Soit les allégations seront avérées, auquel cas des mesures correctives devront être prises, soit elles seront révélées fausses, auquel cas la tutelle pourra continuer son cours. » Enfin, l’avocat écrit : « Il n’est pas acceptable que les conservateurs ou le tribunal ne fassent rien en réponse au témoignage de Mme Spears. »