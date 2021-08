Britney Spears suit la décision de son père de quitter la tutelle avec un traitement désagréable pour elle-même

Britney Spears a été vue en train de fumer une cigarette alors qu’elle conduisait dans sa maison à Thousand Oaks, en Californie, vendredi. Des photos de la pop star en voiture ont fait surface après la décision surprenante de son père Jamie Spears de démissionner de son poste de conservateur du domaine de Spears. La tutelle a été créée en 2008, et Spears a récemment intensifié son combat pour retirer Jamie au cours de l’été.

Samedi, le Daily Mail a publié des photos de Spears au volant de sa voiture, circulant dans sa maison. Elle a baissé un peu la vitre du côté conducteur pendant qu’elle fumait. Sur une photo, on voit Spears jeter des cendres par la fenêtre. Spears a également été vu se rendant dans un dépanneur pour acheter un soda.

Spears, 39 ans, a déjà été vue en train de fumer sur des photos de paparazzi, bien que Spears n’ait jamais partagé de photos d’elle le faisant sur ses propres pages de réseaux sociaux. Dans une interview accordée en 2002 au magazine PEOPLE, Spears, alors âgé de 20 ans, a admis avoir fait des expériences. “Je bois”, a déclaré Spears, alors âgé de 20 ans. « Fumer, boire, faire l’amour, pourquoi est-ce si important pour moi ? À 20 ans, vous grandissez, vous expérimentez. Je n’ai jamais voulu cacher qui j’étais, mais jusqu’à il y a environ un an, j’essayais de m’adapter. une image et essayer d’être quelqu’un que je n’étais pas.” Cependant, elle a affirmé qu’une photo de paparazzi d’elle avec une cigarette à l’époque la montrait en tenant une pour un ami.

Jeudi, l’avocat de Jamie a déposé des documents juridiques annonçant son intention de quitter la tutelle une fois qu’un nouveau conservateur aura été trouvé. Bien que l’avocat de Jamie ait soutenu qu’il n’y avait “aucun motif réel” pour retirer Jamie de la tutelle, il a accepté de démissionner. “Même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt”, indique le dossier. “Donc, même s’il doit contester cette pétition injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur.”

Le nouvel avocat de Spears, Mathew Rosengart, était satisfait de la décision de Jamie, mais a déclaré que son équipe juridique était déçue qu’il poursuive “des attaques honteuses et répréhensibles” contre Spears et d’autres en niant leurs allégations passées. Rosengart a promis de continuer à enquêter sur la gestion de la tutelle par Jamie. “Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres, au cours des 13 dernières années, alors qu’il a récolté des millions de dollars de la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre la déposition sous serment de M. Spears dans le dans un avenir proche”, a déclaré Rosengart à TMZ, ajoutant que Jamie devrait se retirer immédiatement.

Spears, qui était en vacances à Maui plus tôt cette semaine, a semblé célébrer la nouvelle avec ses récentes publications sur Instagram. Jeudi, elle a partagé une vidéo d’une minute d’elle-même en train de danser. “Vous pouvez voir la dernière danse dans [the] haut rouge J’hésite beaucoup quand je danse… mais lâcher prise, c’est la liberté”, a-t-elle écrit en légende. “Je ne sais pas exactement pourquoi je suis si prudente… c’est peut-être mon pied gauche qui était cassé me parle!!!! Vous pouvez dire quand je me retourne, mais j’espère que je lâcherai prise à fond et que je poursuivrai bientôt.”