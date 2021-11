Britney Spears toujours protégée de Sam Lutfi après son mandat de conservateur

Britney Spears est une femme libre et peut faire presque tout ce qu’elle veut … mais l’une des choses qui est interdite est une autre relation avec Sam Lutfi.

Il y a une injonction de 5 ans en vigueur contre Sam… une injonction signée par le juge en 2019. Ce n’est pas la première injonction contre Lutfi… une précédente a été émise lorsque la tutelle a été rétablie en 2008.

Lutfi était une présence singulière dans la vie de Britney au plus bas… juste avant que la tutelle ne soit établie. Lynne et Jamie Spears a affirmé que Sam régnait sur leur fille … contrôlant chaque partie de sa vie. Ils ont également allégué que Lutfi avait écrasé des pilules et les avait répandues dans la nourriture de Britney pour maintenir le contrôle, ce que Lutfi a nié. Il contrôlait également qui pouvait rendre visite à Britney, qui pouvait lui parler et il aurait même essayé de devenir la personne de référence pour les médecins lorsqu’elle a été hospitalisée.

Cette ordonnance restrictive était en vigueur pendant les 5 premières années de la tutelle, mais en 2019, l’avocat de Britney est retourné au tribunal, alléguant que Lutfi essayait de revenir dans la vie de Britney. Selon les documents, obtenus par TMZ, Lutfi aurait contacté Lynne Spears… lui offrant 1 000 $ pour « perturber et reprendre » le processus de tutelle. Les docs disent également que Lutfi aurait menacé de divulguer des informations confidentielles sur Britney.

C’est intéressant… avant l’ordonnance restrictive a été publiée, Lutfi publiait que sa fin de partie était de libérer Britney de la tutelle. Il aurait dit à Lynne Spears : « Nous avons des centaines de personnes, des docteurs, des avocats, des journalistes, des célébrités qui travaillent tous » pour perturber la tutelle. Il a encouragé les fans de Britney à ne reculer devant rien pour la libérer.

Juge Penny — le même juge qui vient de terminer la tutelle — a émis l’ordonnance restrictive, obligeant Lutfi à rester à 100 pieds de Britney, à s’abstenir de tout contact et à s’abstenir de faire des commentaires désobligeants à son sujet. L’ordonnance restrictive protège également Jamie, Lynne, ainsi que les 2 enfants de Britney, Sean et Jayden.