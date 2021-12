Britney Spears ‘Toxic’ se fait virer de l’école par une enseignante suppléante

Un enseignant suppléant au Texas a reçu la botte après avoir « traité » ses élèves avec une version karaoké de Britney Spears « Toxique. »

Le sous-marin « enseignait » aux élèves du lycée Bowie lorsqu’il a tamisé les lumières et a fait exploser la machine à karaoké qu’il avait apportée de chez lui. Il a ensuite déclenché un spectacle de lumière et exercé ses cordes vocales.

Cela ne s’est PAS bien passé. Les honchos de l’école lui ont donné la botte, affirmant qu’il ne suivait pas les « meilleures pratiques ». On ne sait pas si cela signifiait ne pas chanter du tout ou chanter « … Baby One More Time ».

Hilarant que le district scolaire ait noté que l’enseignant n’a pas été arrêté !!!

Aussi hilarant… un porte-parole du district scolaire a déclaré : « J’ai entendu de pires reprises de Britney Spears, mais les lumières sont un peu trop fortes.

« Toxic » est devenu un incontournable des joints de karaoké au cours des 15 dernières années, et franchement, le porte-parole a raison… il y a eu des versions pires chantées.