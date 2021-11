Britney Spears traîne Christina Aguilera pour avoir refusé de parler de conservatoire

Britney Spears s’en est pris à un ancien mousquetaire Christina Aguilera Vendredi pour avoir refusé de parler des luttes de Britney au sujet de sa tutelle.

Christina était sur un tapis rouge pour les Latin Grammys lorsqu’on lui a demandé si elle avait des communications avec Britney. C’était un vrai moment hollywoodien … Christina et son publiciste ne voulaient clairement pas ouvrir cette porte, alors il a détourné l’interview avec ceci — « Non, je suis désolé, nous ne faisons pas ça ce soir, merci cependant , au revoir. » Pour sa part, lorsque la question a été posée, Aguilera a jeté un coup d’œil à son publiciste et n’a fait qu’un gros rien d’une déclaration : « Je ne peux pas, mais je suis heureux pour elle. »

Le fait est que … Christina a en fait répondu à la question malgré l’objection de son publiciste, affirmant qu’elle n’avait pas parlé à Britney. C’est ce qui a été demandé, et elle a répondu.

Néanmoins, Britney pense clairement que Christina aurait dû en dire plus, en disant: « J’aime et j’adore tous ceux qui m’ont soutenu … mais refuser de parler quand vous connaissez la vérité équivaut à un mensonge !!! »

Britney n’en avait pas fini… « 13 ans passés dans un système corrompu et abusif, mais pourquoi est-il si difficile de parler d’un sujet ??? »

Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse. Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre la vie qu’il souhaite. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 – Christina Aguilera (@xtina) 29 juin 2021 @xtina

Maintenant, Aguilera était en fait soutien de Britney en juin, avant la fin de la tutelle, déclarant : « Il est inacceptable qu’une femme, ou un humain, voulant contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre la vie qu’il souhaite.

Britney n’avait que de bonnes choses à dire sur Lady Gaga, qui a qualifié Britney d' »inspiration », ajoutant que Spears « est l’auteur de sa liberté ». Britney a déclaré: « Merci @LadyGaga d’avoir vraiment pris votre temps pour dire quelque chose d’aussi gentil », a écrit Spears. « Tu m’as fait pleurer!!! Je t’aime!!! »