Britney Spears, vêtue de bikini, parle d’avoir 40 ans et pourquoi elle s’habille toujours jeune

Il est encore un peu difficile de calculer que “…Baby One More Time” est en fait devenu un hit il y a plus de 20 ans, faisant exploser Britney Spears sur la scène musicale. Elle continuerait à sortir des tubes pendant plus de 10 ans après cette première chanson et ces dernières années, elle a produit de la nouvelle musique et présenté des spectacles populaires dans le cadre d’une résidence à Las Vegas. Plus récemment, cependant, elle a semblé plus à l’aise avec l’idée de prendre sa retraite. Elle n’a pas tourné depuis la fin de sa résidence et elle a dit à son manager – qui a maintenant démissionné – qu’elle était en pause pour une durée indéterminée il y a environ 2 ans et demi. Depuis lors, le mouvement “Free Britney” a explosé en ligne, entraînant également un changement dans le fonctionnement de la tutelle de Mme Spears.