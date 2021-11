Britney Spears veut à nouveau enregistrer de la musique après le conservatoire

Britney Spears fait déjà des plans une fois sa tutelle terminée, et ils impliquent d’enregistrer de la musique … des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ.

Nos sources disent que Britney a clairement exprimé ses intentions … elle veut retourner en studio, mais il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place avant que cela n’arrive. On nous dit qu’elle n’a pas choisi de producteur et qu’aucun écrivain n’a été sollicité pour écrire les chansons, mais elle veut revenir dans le match.

On nous dit qu’elle n’a pas l’intention – du moins pour l’instant – de se produire à Vegas ou ailleurs.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Une dernière chose… on nous dit que Britney veut prendre des cours de danse, et à cette fin… elle est déjà allée dans un studio de danse public et a adoré.

Britney attend d’entendre son sort vendredi… si le juge met fin à sa tutelle qui dure désormais depuis 13 ans. Le juge dans l’affaire a 4 options – mettre fin à la tutelle aujourd’hui, refuser d’y mettre fin, ordonner une évaluation médicale ou accepter d’y mettre fin, mais seulement s’il y a des garde-fous en place.

Nous connaissons sa tutelle personnelle, Jodi Montgomery, restera pour s’occuper des besoins personnels de Britney, et son avocat, Matthieu Rosengart, a un conseiller financier à bord pour aider Brit avec les questions d’argent. Et, comme Britney l’a dit devant le tribunal en juin, elle poursuivra sa thérapie.

L’audience est à 13h30 aujourd’hui et TMZ est partout, alors restez à l’écoute.