Britney Spears veut prendre sa retraite – son manager de longue date démissionne

Le manager de longue date de Britney Spears, Larry Rudolph, démissionne après 25 ans.

Rudolph dit que Spears veut prendre sa retraite, ce qui l’a poussé à partir. Cette décision intervient deux semaines seulement après que Britney Spears a déclaré à un juge de LA qu’elle avait été forcée de se produire contre sa volonté. Elle cherche à mettre fin à sa tutelle qui a donné à son père le contrôle de sa vie depuis 2008.

Rudolph a annoncé son intention de démissionner en tant que manager de Britney Spears dans une lettre à son père.

“Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi avons communiqué pour la dernière fois, date à laquelle elle m’a informé qu’elle souhaitait prendre une interruption de travail pour une durée indéterminée”, lit-on dans la lettre.

« Plus tôt dans la journée, j’ai appris que Britney avait exprimé son intention de prendre officiellement sa retraite. En tant que manager, je pense qu’il est dans l’intérêt de Britney que je démissionne de son équipe car mes services professionnels ne sont plus nécessaires.

Larry Rudolph dit qu’il n’a jamais fait partie de la tutelle ou de ses opérations. “Je souhaite à Britney toute la santé et le bonheur du monde, et je serai là pour elle si jamais elle a à nouveau besoin de moi, comme je l’ai toujours été”, conclut la lettre. Rudolph a dirigé Spears pendant la majeure partie de sa carrière.

À l’époque, il était avocat dans l’industrie de la musique. La mère de Spears lui a demandé son avis sur sa voix chantée, ce qui l’a incité à la prendre sous son aile. Il a présenté le jeune de 15 ans à des maisons de disques à New York, obtenant un accord avec Jive Records.

Rudolph a brièvement quitté la direction de Spears en 2007 et 2008. Mais il est revenu à ses côtés après une série d’incidents publics qui ont conduit à la formation de la tutelle. Rudolph était l’architecte derrière l’accord de résidence à Las Vegas, que Spears a annoncé qu’elle ne ferait plus en 2019.

À l’époque, Rudolph a déclaré: «Elle se met avant tout le monde, et je suis fier d’elle pour cela. Si elle ne travaille plus jamais, elle ne travaille plus jamais. J’ai été avec elle pendant les deux tiers de sa vie. Je la regarde presque comme je regarde ma propre fille. Personnellement, je veux qu’elle trouve juste un endroit paisible et heureux – quoi que cela signifie pour elle. Il ne s’agit plus d’une carrière. Il s’agit de la vie.

Britney Spears a déclaré à un juge de LA que la tutelle était abusive. Elle a décrit avoir été droguée et forcée de se produire contre son gré tout en étant empêchée d’avoir des enfants.