Britney veut que son père sorte avant de signer un contrat de mariage avec Sam. Comme vous le savez, Jamie Spears continue d’être le gardien de la succession de Britney et cela pourrait avoir un impact sur la signature du contrat de mariage de la chanteuse avec son fiancé Sam Asghari.

Selon Nous, Britney Spears et son avocat Mathew Rosengart ont présenté des documents au tribunal le mercredi 22 septembre, insistant pour que le juge mette immédiatement un terme au rôle de Papa Spears dans la tutelle.

Selon les documents obtenus par Us Weekly, la pop star a besoin que son tuteur successoral (c’est-à-dire Jamie pour l’instant) soit impliqué dans les discussions du contrat de mariage avant de finaliser les détails.

Rosengart a fait valoir mercredi que la relation actuelle de Britney avec son père est rompue et que, par conséquent, son implication « pourrait entraver la capacité de négocier et de conclure un contrat dont tout le monde peut convenir est dans le meilleur intérêt de Mme Spears concernant son avenir.

Alors que le rôle de Papa Spears sera discuté lors de la prochaine audience le 29 septembre, Britney veut s’assurer que son père ne soit pas renvoyé après l’audience du tribunal, afin qu’elle puisse poursuivre ses projets de mariage.

Britney a annoncé ses fiançailles avec Sam le 12 septembre, après une relation de cinq ans. Deux jours plus tard, il a désactivé son compte Instagram, selon son avocat pour faire une pause et profiter de ses fiançailles.

Oh, et après moins d’une semaine de sa “pause sur les réseaux sociaux”, Britney est retournée sur son Insta, a posté des photos d’elle (que certains demandent si elles sont nouvelles), des vidéos de danse, d’autres publications sur le yoga et autres et a parlé du anniversaire de ses enfants “très privés”.

Ah, une bande-annonce est sortie pour un nouveau documentaire Netflix Britney, Britney vs Spears, qui sortira le 28 septembre.