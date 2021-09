“Britney Vs Spears”: 5 choses que nous avons apprises du documentaire

Netflix a publié mardi le dernier documentaire détaillant la bataille juridique de Britney Spears pour reprendre le contrôle de sa vie.

“Britney Vs Spears” a commencé avec le début de la tutelle de Spears en 2008, contrôlée par son père Jamie Spears, et s’est terminée avec les derniers développements judiciaires racontés par les cinéastes Erin Lee Carr et Jenny Eliscu.

Le film est sorti un jour avant la prochaine audience du chanteur de “Gimme More”. Spears a récemment demandé au tribunal de retirer Jamie de son poste de conservateur.

Cependant, son père a fait valoir que le remplacement devrait être refusé dans un dossier du 27 septembre malgré le dépôt par Jamie d’une demande antérieure pour mettre fin à la tutelle et après avoir déclaré par la suite qu’il était prêt à démissionner de son poste de seul conservateur de Spears lorsque le moment serait ” venu “.

Voici cinq moments choquants du documentaire :

1. Spears avait déjà tenté de nommer son propre avocat à deux reprises et a déjà été aidée par la cinéaste Jenny Eliscu

Spears a récemment obtenu le droit de désigner son propre avocat et elle a choisi Mathew Rosengart. Cependant, la pop star avait déjà demandé à plusieurs reprises de nommer son propre avocat auprès du tribunal – une fois lorsque la tutelle temporaire est entrée en vigueur et de nouveau en 2009.

Eliscu, avec l’aide de l’ex-manager de Spears Sam Lutfi et de son ex-petit ami Adnan Ghalib, a préparé un document demandant que Spears soit autorisée à désigner son propre avocat. Eliscu, qui travaillait pour Rolling Stone à l’époque, a rencontré secrètement Spears dans les toilettes d’un hôtel pour lui faire signer le document.

“Mme Spears est d’avis qu’il ne défend pas correctement sa cause, en particulier à la lumière des restrictions sévères qui lui sont imposées”, indique le document, selon Eliscu.

Eliscu avait l’impression qu’il y aurait une audience ex parte concernant le document qu’elle a fait signer à Spears, mais les jours ont passé et elle n’en a jamais rien entendu. Finalement, le tribunal a jugé que Spears “n’avait pas la capacité” de choisir son propre avocat, comme ce qui s’était passé lorsque la tutelle avait commencé.

“Il avait été jugé qu’elle n’avait pas la capacité de choisir son propre avocat et qu’ils avaient suffisamment mis en doute qu’il s’agissait de sa signature”, a déclaré Eliscu dans le film. “Je n’en ai plus jamais entendu parler. Personne n’en a plus jamais parlé. Pourtant, personne ne parle du fait qu’il y a eu une autre tentative pour obtenir un avocat qui n’a pas fonctionné d’une manière ou d’une autre.”

Après avoir nommé Rosengart comme son nouvel avocat en 2021, Spears a déposé une requête pour que Jamie soit révoqué en tant que conservateur.

La chanteuse Britney Spears se produit lors des MTV Video Music Awards 2007 au Palms Hotel and Casino le 9 septembre 2007 à Las Vegas, Nevada.

2. L’ancien manager de la pop star, Sam Lutfi, prétend qu’il a été utilisé comme « bouc émissaire »

Le documentaire reconnaissait que Spears n’avait pas reçu le préavis de cinq jours avant l’entrée en vigueur de sa tutelle. Lorilee Craker, qui a aidé Lynne Spears à rédiger ses mémoires, a affirmé que la pop star n’avait pas eu cinq jours parce que l’équipe était en “mode crise”.

Les deux parents de Spears ont imputé les déboires publics de la pop star à son nouveau manager, Sam Lutfi.

“C’était en mode crise totale avec Sam”, a révélé Craker dans le documentaire.

“C’est quelque chose qui, à mon avis, n’a pas vraiment été décrit correctement, c’est le niveau de crise au moment où la tutelle a commencé”, a-t-elle poursuivi. “Ils pensaient qu’ils devaient le faire pour protéger Britney de Sam. Il écrasait de la drogue et les mettait dans sa nourriture et s’en vantait.”

Cependant, Lutfi a nié avoir jamais drogué Spears lors de sa propre interview pour le documentaire.

“Nous avons fait 100 tests sanguins et tests de dépistage de drogue pendant tout le temps que j’étais avec elle et elle les a tous réussis, c’est pourquoi la police n’est jamais venue à ma porte”, a-t-il déclaré aux cinéastes. “Personne n’a jamais appelé la police. Pour être accusé d’allégations aussi graves, selon lesquelles vous droguez la plus grande star du monde, vous appelez la police, vous appelez le FBI, vous n’appelez pas TMZ.”

Lutfi a poursuivi en accusant la famille de l’avoir utilisé comme “bouc émissaire”.

“J’étais le bouc émissaire parfait. J’étais nouveau. Ils ne savaient pas qui j’étais. J’étais juste un gars remplaçable”, a-t-il affirmé. “Un préavis de cinq jours signifie qu’elle aurait été informée que cela allait se produire et qu’elle aurait eu le droit de contester. Elle l’aurait manifestement contesté, immédiatement, et ils le savaient et tout le monde le savait. Ils ont dû faire tout leur possible pour empêcher que cela se produise. »

3. Adnan Ghalib parle de la nuit où la tutelle “dévastatrice” de Spears est entrée en vigueur

Le célèbre photographe Adnan Ghalib, avec qui Spears avait une relation amoureuse, a parlé du moment où la tutelle temporaire de la pop star est entrée en vigueur en 2008. Il aurait reçu un appel téléphonique de Jamie lui demandant de ramener Spears chez elle.

Lorsque les deux sont arrivés, Jamie aurait attendu avec quatre gardes de sécurité et deux policiers.

“Ils sont là et elle panique. ‘Qu’est-ce qu’ils font ici ? Pourquoi sont-ils ici ? Pourquoi mon père est-il chez moi ? Qui sont ces gens ? Pourquoi les flics sont-ils ici ?’ Et elle me regarde”, se souvient Ghalib lors du documentaire. “Je suis censé être celui qui la protège. J’essaie de la calmer, et je ne peux pas.”

“J’essaie de lui expliquer : ‘Il est ton conservateur. Sans sa permission, parce qu’il est toi, je t’ai kidnappé.’ Et c’est si réel. Elle regarde juste. Elle ne parle plus. Elle est complètement silencieuse. Vous savez, ils l’escortent jusqu’à la maison. la même chose.'”

Britney Spears arrive avec son petit ami Adnan Ghalib (R) au palais de justice supérieur du comté de Los Angeles le 14 janvier 2008 pour une audience concernant les droits de visite pour ses deux fils qu'elle a avec son ex-mari Kevin Federline.

4. Spears aurait écrit une lettre à lire à la télévision contenant des détails sur sa tutelle, son divorce avec Keven Federline

Spears n’a jamais parlé ouvertement à la presse de ce qui se passait à huis clos, mais la chanteuse de “Toxic” a apparemment essayé de faire passer son message après que Kevin Federline a fait une couverture pour le magazine People en 2008 détaillant le mariage et le divorce.

En réponse, Spears aurait écrit une lettre au directeur de la photographie Andrew Gallery, avec qui la pop star avait travaillé lors du tournage de l’émission spéciale MTV “For The Record”, à lire à la télévision.

Gallery n’a jamais lu la lettre à la télévision, et une fois que l’équipe de Spears a découvert la lettre, elle a déclenché “une énorme alarme incendie”. Gallery, qui s’était rapproché de Spears après l’émission spéciale sur MTV, a affirmé qu’il avait été “retiré” de la vie de la pop star peu de temps après.

Cependant, il avait conservé une copie de la lettre présumée et l’avait lue pendant le documentaire.

“Ce qui est arrivé à Britney, c’était il y a un an et les gens doivent s’adapter à leur temps”, lit-on en partie dans la lettre. “Et dans la mesure où Kevin a dit que Britney avait divorcé, elle a été forcée par ses avocats car elle est allée lui rendre visite à New York et il ne la verrait pas elle et les enfants, et ses avocats ont dit que si elle ne le divorçait pas il va le faire lui-même.”

“Donc Kevin essayant de jouer la victime innocente n’est guère irevalent [sic]. Il l’a laissée, elle et les bébés, ” alléguait la lettre avant d’ajouter : ” Le fait qu’elle se remette de faire la fête il y a deux ans n’a rien à voir avec la situation actuelle. C’est une personne complètement différente et la plupart de leurs combats ont eu lieu à l’époque à cause de son problème de réveil et de cuisson à la marijuana à 5h00 du matin.”

La lettre de Spears a poursuivi en soulignant que la pop star ne pensait pas que quiconque connaissait “la vérité”.

“Personne ne parle de ces choses parce que personne ne connaît la vérité. On lui a menti et on l’a piégée”, lit-on dans la lettre. “Ses enfants ont été emmenés et elle est devenue incontrôlable comme n’importe quelle mère dans ces circonstances.”

“Maintenant, cette année, Britney a été réduite au silence pour parler de tout ce qui se passe vraiment. Les personnes qui contrôlent sa vie ont gagné 3 millions de dollars cette année. Elle aimerait que ses nouveaux yeux voient sa situation, mais si elle en parle, elle est constamment a menacé que les conservateurs lui enlèveraient ses enfants. Alors combien de temps cela dure-t-il. Tant que les gens sont payés, elle n’a aucun droit, cela pourrait durer un certain temps, mais cela ne le rend pas du tout correct. “

Kevin Federline et Britney Spears au concert pré-GRAMMY Rolling Stone/Verizon Wireless avec Kanye West.

5. Jason Trawick pensait que la tutelle était «trop contraignante» pendant les fiançailles

Selon une note envoyée par un médecin au sujet de la tutelle, Trawick pensait que “éventuellement, Britney devra apprendre à vivre sans conservateur”.

“Il estime que l’arrangement actuel est trop contraignant”, écrit le médecin dans la note datée du 18 mars 2012.

La note énumérait ensuite les restrictions imposées à Spears qui, selon Trawick, étaient des inconvénients, notamment le fait de demander la permission de conduire la voiturette de golf dans le quartier et de demander de l’argent pour acheter des livres pour ses enfants.

Un représentant de Spears et Federline n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.