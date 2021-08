Brits and the Bok-lash – The Ringer

L’ancien Springbok et vainqueur de la Coupe du monde Schalk Brits se joint à nous cette semaine pour nous expliquer à quoi ressemblait le deuxième test de son point de vue au bord du terrain, comment la vidéo de Rassie Erasmus et l’arbitrage se sont déroulés en Afrique du Sud, et ce qu’il pense se passera dans le décider troisième Test. De plus, Jim et Goodey sélectionnent les os de tous les principaux appels d’arbitrage controversés, discutent des changements que Warren Gatland devrait apporter au personnel et aux tactiques, et mettent leur argent là où ils disent si les Lions peuvent gagner la série. Et Goodey remplit ses propres interactions avec Rassie Erasmus avant le deuxième test !

