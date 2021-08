Britt Baker dit que ce serait « génial » si Adam Cole quitte le navire de la WWE à AEW et que les intrigues seraient « sans fin »

Après un mois fou de nouvelles sur la lutte, il est maintenant apparu qu’Adam Cole pourrait quitter la WWE après le week-end de SummerSlam à l’expiration de son contrat.

La lutte professionnelle a à peine eu le temps de respirer entre les rumeurs selon lesquelles CM Punk et Daniel Byran rejoignent AEW, Ric Flair quittant la WWE et maintenant la nouvelle que NXT pourrait perdre son atout le plus précieux.

WWE

Cole est le champion NXT le plus ancien de tous les temps

Avant les nouvelles sur l’émergence future de Cole, Matty Paddock de Daily Star a interviewé la championne féminine AEW et partenaire dans la vie réelle de Cole, Britt Baker.

Paddock a interrogé Baker sur la possibilité que Cole travaille un jour à AEW et le dentiste préféré de tout le monde a déclaré qu’il y avait beaucoup plus de raisons pour Cole de venir à AEW que leur relation.

« Il doit tenir le mardi soir et je tiendrai le mercredi soir, non ?! », a plaisanté Baker. « Je pense que c’est drôle quand les gens disent : ‘Il doit aller à AEW à cause de Britt !’ Parce qu’il y a tellement plus de gens chez AEW qui ont joué un rôle plus important dans le côté lutte de sa vie.

Baker siège au sommet de la division féminine AEW

“Les gens aiment les Young Bucks, Kenny [Omega]; il était dans le Bullet Club pour la majorité de la carrière indépendante pour laquelle les gens le connaissent. Il a une telle histoire dans AEW que, s’il est venu ici, les intrigues sont infinies – mais il est heureux là où il est.

“Donc, s’il devait quitter le navire et venir à ma rencontre, ce serait génial, mais s’il reste à la WWE pour toujours, je serais heureux aussi, car je veux juste qu’il soit heureux.”

Baker a déclaré que Cole est heureux là où il est, mais qu’il pourrait être encore plus heureux ailleurs.

Comme talkSPORT l’a rapporté il y a quelques jours, Cole a ré-signé pour rester à la WWE jusqu’à SummerSlam afin qu’il puisse remplacer Kyle O’Reilly. Il n’aura pas à faire face à une clause de non-concurrence après cela.

Adam Cole et Britt Baker sont en couple dans la vraie vie

Il faut penser que Cole réfléchit à son prochain déménagement à la maison avec son partenaire…

“Il doit y en avoir, non?”, A déclaré Baker à propos des discussions sur le travail. «C’est une si grande partie de nos vies. Je regarde tout ce qu’il fait. J’étais sorti dîner avec Tony Schiavone et Rebel, et j’avais The Great American Bash sur mon téléphone à table, m’assurant de pouvoir regarder son match de l’événement principal.

« Je ne manque rien de lui et il ne manque rien du mien. Nous sommes tellement solidaires les uns des autres. Peu importe où il travaille, où je travaille ou où l’un de nous finit, nous voulons juste réussir les uns pour les autres.