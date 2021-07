Britt Baker sur le match emblématique de Lights Out, parle de l’influence de Chris Jericho, Kenny Omega et Tony Khan dans AEW

Britt Baker est devenue l’une des plus grandes stars de la lutte professionnelle au cours de la dernière année.

Son ascension organique dans AEW l’a vue atteindre le sommet de cette division et devenir l’une des stars dont on parle le plus dans le secteur aujourd’hui.

Britt Baker est au sommet de la division féminine AEW

La championne féminine AEW a eu la gentillesse de discuter avec talkSPORT cette semaine et nous nous sommes penchés sur son ascension fulgurante pendant une période difficile pour le monde.

Sur la préparation du match Lights Out avec Thunder Rosa…

“J’étais vraiment, vraiment nerveux parce que je voulais que ce soit quelque chose de super mémorable.

«Je voulais que ce soit quelque chose dont tout le monde parlerait pendant de nombreuses années à venir et c’est beaucoup de pression à mettre sur vous-même, surtout dans la lutte d’aujourd’hui.

« Tout a été fait, nous faisons tout tous les soirs de la semaine, il faut donc vraiment creuser profondément et sortir des sentiers battus pour sortir quelque chose qui se démarquera.

AEW

Thunder Rosa et Britt Baker ont profité de leur opportunité

« Sans parler de la pression que subissait et subissait la division féminine, nous sommes toujours sous le feu.

“C’était donc une façon de vraiment donner à tout le monde le majeur qui n’arrête pas de se plaindre de nous. C’était un objectif. J’aime vraiment faire taire les ennemis et je pense que nous l’avons fait.

Convaincre Tony Khan de donner le feu vert à certains des points violents…

« Eh bien, Tony s’en soucie. Il veut que je puisse me lever et aller au cabinet dentaire le lendemain donc il y a eu des choses où j’ai dû m’asseoir dans son cabinet et le convaincre, mais je suis assez charmant, j’ai un charme irrésistible, tu sais [laughs].

“Nous étions donc tous les deux ravis du résultat, tout le monde en était content.”

AEW

Les deux dames saignaient abondamment

Sur si le match se déroulait comme elle l’envisageait…

“Quand le match se déroulait, je me souviens avoir pensé” wow, ça fait si mal “, j’espère que les gens vont apprécier ça ! Mais on ne sait jamais, on peut penser que ça va dans un sens et la réaction après est complètement différente.

“J’ai eu le sentiment que” c’est vraiment spécial “mais vous ne savez pas jusqu’à ce que vous le sachiez. J’avais le sentiment que ce serait une bonne réaction mais je ne savais pas que ce serait ce que c’était.

AEW

Britt Baker est le visage de la division féminine

“Les lutteurs de toute l’industrie, les lutteurs que j’ai admirés ont tendu la main et étaient comme” putain de merde, c’était incroyable. Vous les avez tués. C’était une si bonne sensation.

« Parce que les lutteurs sont des égocentriques et qu’il n’y a pas de meilleur sentiment que d’obtenir l’approbation de leurs pairs. Et pour les fans de tendre la main et de dire à quel point ils étaient excités de voir des femmes à cet endroit et à quel point nous étions durs à cuire, c’est aussi quelque chose que je n’oublierai jamais.

Sur les influences majeures sur elle dans AEW dont Tony Khan, Jerry Lynn, Chris Jericho et Kenny Omega…

« Tout le monde m’a aidé à aller sur la lune et à revenir, puis certains. Tony Khan sera probablement toujours la plus grande influence dans le succès de l’histoire de Britt Baker parce qu’il a vraiment eu beaucoup de foi et de confiance en moi dès le premier jour.

«Quand je n’étais pas sûr de pouvoir gérer le stress ou la pression, il voyait toujours quelque chose en moi et c’est quelque chose dont je serai toujours reconnaissant.

« Il me fait confiance quand j’ai une idée ou une vision. Il est en charge, donc il aura ses réglages et ainsi de suite, mais il fait très confiance au processus.

./parlerSPORT

Tony Khan a redynamisé l’industrie de la lutte

« Sur le ring, j’ai beaucoup travaillé avec Jerry Lynn. C’est l’un des meilleurs, j’adore travailler avec Jerry.

“Chris Jericho sera toujours un mentor pour moi de toutes les manières possibles. Il est tellement bon avec les personnages, il m’aide avec mes promos et la psychologie des matchs et Kenny [Omega], c’est mon gars depuis le premier jour.

« Il a toujours eu un dévouement si lourd, si lourd à la division féminine et c’est le succès. Kenny est quelqu’un vers qui je peux toujours m’adresser quand je suis vraiment stressé ou que je doute de moi.

La connexion Winnipeg! Chris Jericho, Don Callis et Kenny Omega

«C’est un si bon discours d’encouragement, mais c’est un discours d’encouragement réaliste. Il ne va pas seulement vous dire ce que vous devez entendre, il va être honnête à ce sujet et de la meilleure façon possible. Le meilleur bavard de tous les temps est Kenny Omega.

«Et il est l’un de mes lutteurs préférés de tous les temps. J’étais à l’école dentaire assis au dernier rang en train de regarder les matchs de Kenny Omega au Nouveau Japon alors que j’aurais dû faire attention à mes cours.

“Donc, travailler avec lui est vraiment cool. C’est un mentor et un très bon ami maintenant.

Sur la blessure de Rebel sur AEW Dynamite…

« Je ne savais pas du tout ce qui se passait [in the ring]. J’avais beaucoup de choses à faire aussi parce que j’ai été bombardé par une table, donc c’était misérable.

«Nous nous sommes donc retrouvés dans la salle médicale. J’étais là après le coup de table, elle était là parce que son genou est sorti.

Rebel s’est disloqué la rotule sur Dynamite

«Mais, en équipe, nous avons eu un joli petit squat dans le dos, le genou a tout de suite réapparu. Nous avons eu un joli petit coup pour célébrer et, vous savez, Reba est un soldat! C’est une badass.

«Nous avons passé le reste de la nuit, bu quelques verres et un peu de nourriture et bien sûr, elle a des douleurs, des gonflements, ceci et cela, mais elle est prête à partir. Elle ira bien.

Sur le développement du personnage du Dr Britt Baker DMD alors qu’elle était blessée…

«Moi, Rebel et Tony Schiavone sont comme les trois amigos d’une certaine manière. Reba est la meilleure pièce d’accent pour mon personnage imaginable.

« Rebel et Tony Schiavone sont tellement dévoués à leurs rôles dans AEW que c’est comme une passion contagieuse pour la lutte.

Britt Baker a trouvé son groove comme un talon alors qu’elle était blessée

«Être la personne sur laquelle l’intimidateur se ligue et bat, mais vous devez être loyal envers eux, c’est une chose difficile à laquelle il est vraiment difficile de rester dévoué et ils le sont tous les deux.

« Je ne peux pas parler assez d’eux, car je ne serais pas le Dr Britt Baker DMD sans eux. Ils font partie de moi et de tout ce que je fais.

A l’entraînement avec Johnny Gargano et Candice LeRae…

«Je me suis entraîné à Pittsburgh et à IWC, mais une fois cette formation terminée, je voulais continuer à m’entraîner. Je conduisais donc après l’école dentaire à Cleveland deux fois par semaine pour Candice et Johnny et une promotion appelée IOW.

« Je viens d’apprendre tellement de choses. Je suis toujours en contact avec Candice. Chaque fois que l’un de nous a un gros match, nous nous rattrapons au téléphone.

Johnny Gargano et Candice LeRae sont deux des piliers de NXT

« Alors je dis toujours qu’elle est comme ma mère dans la lutte. Quelqu’un à qui je peux toujours m’adresser pour obtenir des conseils sur le ring et hors du ring, des conseils sur la vie ; c’est quelqu’un qui sera toujours si important dans les livres d’histoire en ce qui concerne la lutte professionnelle féminine.

Sur la lutte potentielle à NWA Empowerrr ..

« Ils s’intéressent évidemment à moi parce que tout le monde s’intéresse à moi. Je suis la lutteuse dont on parle le plus dans toute la lutte féminine en ce moment.

« Vont-ils me vouloir ? Oui. Est-ce que ça veut dire qu’ils peuvent m’avoir ? Non.

« Tout le monde ne peut pas simplement avoir le DMD parce qu’ils me veulent, ce n’est pas un jeu pour tous. Il faudra voir.

Britt Baker reste l’un des personnages les plus divertissants d’AEW