Britt Lightning de Vixen nommé directeur musical des prochains camps du Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp

RENARDE guitariste Bretagne Denaro (alias Britt Lightning) a été nommé directeur musical pour l’ensemble des Camp fantastique Rock ‘N’ Rollles prochains camps.

Britt a été conseiller lors de Camps de roche et vient de terminer la production et l’hébergement de plus de 160 Camp fantastique Rock ‘N’ Roll masterclasses en ligne depuis le début de la pandémie COVID-19. Ces masterclasses ont eu lieu sur Zoom et Camp de rock continuera à les produire en tant que nouvel outil de préparation des campeurs.

Mentionné Britt: “Le Camp de rock l’expérience est ouverte à tous les âges et niveaux de musiciens. Nous voulons en faire une expérience inclusive pour toutes les personnes impliquées, éliminer toute peur ou intimidation et susciter plutôt l’excitation. Nous constituerons un personnel et une équipe de diplômés des écoles de musique, ainsi que l’ajout Camps avec de nouveaux genres de musique que nous n’avons jamais fait auparavant. »

Denaro a obtenu un diplôme en commerce de la musique de l’Université Northeastern, obtenant son diplôme Summa Cum Laude tout en poursuivant ses études à la Berklee School Of Music. Britt est actuellement le guitariste principal du groupe de rock entièrement féminin RENARDE. Auparavant, elle a joué avec une liste diversifiée d’artistes sur les scènes du monde entier, y compris 18 fois Grammy gagnant Alejandro Sanz, Rachel Platten et Jason Derulo. Étiqueté «The Closer» par Lady Gaga, Britt est une force de la nature sur et hors scène.

Camp fantastique Rock ‘N’ Roll est une institution et un phénomène culturel qui sévit à Los Angeles, New York et dans d’autres villes depuis 1996. L’idée originale du producteur de musique David Fishof, il dispose d’un éventail époustouflant de “conseillers” de rock star qui, dans le passé, ont inclus Roger Daltrey (L’OMS), Alice Cooper, Paul Stanley et Gene Simmons (EMBRASSER), Nancy Wilson (CŒUR), Joe Perry (AÉROSMITH), Jeff Beck, Sabrer (GUNS N ‘ROSES) et d’innombrables autres légendes du rock.

Camp fantastique Rock ‘N’ Roll est une atmosphère non compétitive conçue pour tous les niveaux de musiciens et amateurs de musique. Les participants sont placés dans des groupes avec des personnes partageant les mêmes idées et un niveau de compétence similaire pour créer une expérience hors du commun.

Certains campeurs jouent bien et ont même abandonné leur carrière de musiciens pour devenir PDG et avocats. Certains campeurs ne peuvent pas jouer du tout. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est la passion pour la musique rock. À Camp fantastique Rock ‘N’ Roll, ils peuvent tous poursuivre leur passion – et rencontrer et jouer avec les artistes qui sont devenus la bande originale de leur vie.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, cliquez ici.

Crédit photo: Max Aria



