Brittany Matthews affirme que les chefs ont été trompés dans la perte des Chargers (Photos)

Les Chargers de Los Angeles ont battu les Chiefs de Kansas City 30-24 dimanche après-midi.

Avec la défaite, Patrick Mahomes and Co. est tombé à 1-2 sur l’année et occupent désormais la dernière place de l’AFC West. C’est la première fois que l’équipe détient cette distinction avec lui en tant que quart-arrière.

Si cela ne suffisait pas, une controverse a éclaté après coup au sujet de la partenaire de Mahomes, Brittany Matthews, suggérant que les Chiefs ont été trompés de la victoire.

Plus précisément, elle a contesté une interférence de passe en fin de match qui, à son avis, aurait pu modifier le cours de la sortie.

Énorme interférence de passe défensive sur les chefs pic.twitter.com/LMxXimeth9 -Alex. (@dubs4o8) 26 septembre 2021

Voici sa réaction :

Wow – Brittany Matthews (@brittanylynne8) 26 septembre 2021

Cet appel était TRASHHHHHH – Brittany Matthews (@brittanylynne8) 26 septembre 2021

Beaucoup de fans n’ont pas apprécié le manque de responsabilité qui était affiché.

Le tableau de bord indique que les chefs étaient des ordures https://t.co/f5NSscDIkB – Miracle Hines (@HeyMiracleHines) 26 septembre 2021

C’est 10000% sur mahomes – Anthony Chavez (@boycottB_R_I) 26 septembre 2021

Obtenez de la classe. KC a honte de toi. – Bre (@breinthecity) 26 septembre 2021

Ce n’est pas la première danse de Matthews avec la controverse. Elle a été impliquée dans un scandale de tweets raciaux il n’y a pas si longtemps, et de toute évidence, ses vieux tweets exposés de Tom Brady ont soulevé plus que quelques sourcils.

Pour le meilleur ou pour le pire, Matthews n’hésitera jamais à dire ce qu’elle pense. Et cela fait d’elle un paratonnerre pour les arguments.

Il est plus probable qu’improbable que les Chiefs se remettront finalement de cela et passeront une excellente saison. Mais s’ils ne le font pas, cela pourrait s’avérer être une année difficile pour Matthews.

