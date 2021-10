Brittany Renner réagit aux allégations du vétérinaire de la NBA à son sujet

La prétention à la gloire de Brittany Renner n’est pas un secret à ce stade. C’est un modèle Instagram qui a été lié de manière romantique à James Harden, Drake, Lil Uzi Vert, Jamal Murray, Ben Simmons, Trey Songz, Chris Brown et Colin Kaepernick.

Plus récemment, elle a eu un bébé avec le grand homme de Charlotte Hornets, PJ Washington – qu’elle a rencontré alors qu’il était encore joueur à l’Université du Kentucky. Il avait 18 ans à l’époque et elle en avait 27.

La romance éclair du couple a abouti à de graves accusations contre lui, à des allégations tout aussi graves contre elle et à beaucoup de bavardages sur le montant d’argent qu’il devrait lui payer.

La semaine dernière, Renner a visité la Jackson State University et s’est amusé avec les joueurs.

Cela a conduit l’ancien joueur de la NBA Etan Thomas à l’appeler et à l’accuser de s’en prendre aux jeunes garçons.

Wow !!!! Imaginez l’indignation si un homme d’une trentaine d’années se rendait sur un campus universitaire et tweetait une photo de lui-même avec la légende cachez vos filles smh Gardez la même énergie dans les deux sens https://t.co/cCAm3uhS3Y

Renner n’a pas apprécié cette accusation et a répondu en conséquence.

Ouais, imaginez quelqu’un de 18 ans ou plus voulant me baiser et moi voulant les baiser alors nous baisons… très scandaleux ! Appelez Chris Hansen MAINTENANT !!! https://t.co/B4NubMsWra

– Brittany Renner (@brittanyrennerr) 21 octobre 2021