Brittany Renner sur le fait qu’elle a été qualifiée de prédateur à cause de son boutade « Cachez vos fils » | REGARDEZ

Brittany Renner

* Dans un petit aperçu de son entretien à venir avec Joe Budden, Bretagne Renner parle du contrecoup qu’elle a reçu sur son tweet controversé « cachez vos fils », qui a déclenché un grand débat en ligne.

Comme il a été signalé précédemment, Renner a rompu avec la star de Charlotte Hornets, PJ Washington, cette année, après l’avoir appelée pour avoir « truqué » leur relation des mois après avoir donné naissance à leur enfant. La mannequin et auteure d’IG, âgée de 29 ans, a également été critiquée par des fans qui l’ont accusée d’avoir « soigné » le jeune Washington. Pour aggraver les choses, elle a reçu encore plus de réactions après avoir partagé une photo d’elle à la Jackson State University avec la légende « Cachez vos fils ».

Un utilisateur des médias sociaux a tweeté à l’époque: « Imaginez l’indignation si un homme de près de 30 ans se rendait sur un campus universitaire pour parler de « cachez vos filles ». Un autre a souligné: «Brittany Renner savait que PJ Washington serait une cible facile. C’est ce que font les prédateurs. Ce garçon venait de sortir du lycée quand elle le préparait. Gardez la même énergie quand il s’agit d’un homme de 27 ans qui prépare une fille de 18 ans.#protectblackgirlsANDboys”

Brittany a ensuite applaudi avec une réponse sarcastique: « Ouais, imaginez quelqu’un de 18 ans ou plus qui veut me baiser et moi qui veut les baiser alors nous f ** k… très scandaleux! Appelez Chris Hansen MAINTENANT !!!!” elle a dit.

Lors de sa nouvelle interview avec Budden, Brittany continue de se défendre : « Toute la merde de prédateur… c’était notre retour aux sources et il y avait des 60 ans sur le campus. C’est juste comme, c’est ce que c’est. J’ai le droit de coucher avec quelqu’un qui a 18 ans si je le veux et c’est tout ce que je défendais vraiment.

