Brittiany Dillon obtient une probation et une détention à domicile pour le 6 janvier

Une femme qui a écrit qu’elle s’était « battue durement » pour atteindre le Capitole des États-Unis a été condamnée à trois ans de probation et à deux mois de détention à domicile. Son juge de détermination de la peine a fait remarquer qu’elle « anticipait clairement la violence » lorsqu’elle est venue à Washington, DC le 6 janvier.

Brittiany Dillon a plaidé coupable en juillet à l’accusation de délit de conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole.

Dillon, qui a déclaré dans des SMS qu’elle s’était « battue avec acharnement » pour essayer d’entrer dans le bâtiment du Capitole avant d’être finalement retenue par des agents de contrôle des émeutes, avait également été accusée d’être sciemment entrée ou restée dans un bâtiment ou un terrain restreint, ainsi comme une entrée violente et une conduite désordonnée sur le terrain du Capitole.

Lors de l’audience de jeudi, le juge de district américain Dabney Friedrich-une Donald Trump personne nommée – a déclaré que bien que Dillon n’ait pas réellement franchi le seuil du bâtiment du Capitole ce jour-là, elle était « clairement disposée et intéressée à faire partie de cette violence » qui a eu lieu.

« Mme. Dillon anticipait clairement la violence lorsqu’elle est arrivée au Capitole ou à Washington le 6 janvier », a déclaré Friedrich. «Elle faisait également partie de la foule initiale qui a tenté d’entrer dans le bâtiment. Elle semblait déterminée, sinon elle-même, à soutenir ceux qui tentaient d’arrêter la certification du vote du collège électoral. »

Bien qu’il ne soit pas clair si Dillon a eu un contact physique avec les forces de l’ordre sur les marches du Capitole, « elle était très engagée, qu’elle les ait agressés physiquement ou non », a déclaré Friedrich.

Les procureurs avaient requis une peine de trois ans de probation, trois mois de détention à domicile et 60 heures de travaux d’intérêt général.

Dillon, qui avait précédemment exprimé son scepticisme quant à la réponse du Maryland à la pandémie de coronavirus, a assisté à l’audience de détermination de la peine par vidéo parce qu’elle n’était pas vaccinée «en raison de croyances religieuses et d’autres raisons», son avocat Thomas Abbénante mentionné.

Au cours de l’audience, Friedrich s’est dit préoccupé par le fait que les déclarations de Dillon aux forces de l’ordre, même après qu’elle ait changé son plaidoyer de culpabilité, soient une source de préoccupation.

Selon le mémo du gouvernement sur la condamnation, Dillon a déclaré aux forces de l’ordre qu’elle pensait que quelqu’un allait tuer Trump et qu’elle devait protester « sinon les États-Unis se retrouveraient sans liberté d’expression, comme la Chine ». Elle avait également déclaré qu’elle ne soutenait pas la violence, sauf dans des circonstances extrêmes, telles que la guerre d’indépendance, mais qu’elle considérait l’entrée en fonction de Joe Biden comme une circonstance aussi extrême.

« Je ne trouve pas les déclarations qu’elle a faites à [law enforcement] sonne vrai à la lumière des messages texte que le gouvernement a présentés », a déclaré Friedrich. « En évaluant son degré de remords [. . .] ses déclarations semblent très éloignées de la réalité et de sa propre conduite. Et cela aussi me trouble.

Dillon a dit à Friedrich qu’elle avait effectivement des remords et qu’elle était « traumatisée » par les événements de ce jour.

« Ce jour-là a été le pire jour de ma vie », a déclaré Dillon, sa voix tremblante et semblant, parfois, proche des larmes. « Cela ne correspond pas au reste de ma vie. J’admets que j’ai de fortes convictions, très certainement, mais ce que j’ai fait était inexcusable et inacceptable.

« Je suis vraiment désolée pour mes choix », a-t-elle ajouté.

Dillon a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de grand-chose de ce qui s’était passé lorsqu’elle était sur les marches du Capitole le 6 janvier.

« Une grande partie de cette journée me vient en flashs, il se passait tellement de choses dans ma vie personnelle et ce qui se passait dans le pays », a-t-elle déclaré. « C’était tellement bouleversant et souvent, c’est difficile à retenir parce que c’est douloureux et traumatisant. »

Dans ses remarques, Dillon a remercié le tribunal de l’avoir traitée avec « dignité » et a déclaré qu’avant le 6 janvier, elle n’avait jamais enfreint la loi.

« Je veux continuer à être la personne que j’étais avant le 6 janvier, qui n’a jamais enfreint la loi », a-t-elle déclaré.

Friedrich a déclaré que Dillon avait eu l’occasion d’apprendre de l’expérience.

« Il existe de nombreux moyens légaux et productifs de canaliser votre frustration face au gouvernement et à ce qui se passe dans ce pays », a déclaré Friedrich à Dillon. « Cette erreur n’a pas à vous définir, mais peut-être que la façon dont vous répondez à cette erreur peut vous définir. »

