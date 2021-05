Brizuela donne à Unicaja une victoire balsamique après une extension

05/02/2021 à 00h04 CEST

Une nouvelle exposition de Darío Brizuela, auteur de 30 points contre Joventut de Badalona, ​​a donné à Unicaja une victoire balsamique 102-93 cela le maintient avec des options pour les ‘playoffs’, dans un match où les Verts ont gagné par 16 points mais qui a dû être décidé après une prolongation en raison de la réaction vert-noir menée par le meneur macédonien Nenad Dimitrijevic (27 points).

UNICAJA, 102

(23 + 21 + 25 + 15 + 18): Jaime Fernández (15), Brizuela (30), Waczynski (8), Thompson (12), Guerrero (4) -partant cinq-, Alberto Díaz (2), Francis Alonso (2), Thomas (6), Abromaitis (9) et Bouteille (14).

JOVENTUT, 93 ans

(18 + 20 + 15 + 31 + 9): Bassas (10), Ribas (10), Morgan (12), Ventura (5), Bassas (10), Tomic (23) – cinq de départ – Dimitrijevic (27), Dawson (2), Brodziansky (22), Birgander (2) et Parra.

Emilio Pérez Pizarro, Martín Caballero et Vicente Martínez Silla. Ils ont éliminé par cinq fautes le local Alberto Díaz et le visiteur Birgander.

Match correspondant au 35e tour de la ligue masculine de basket-ball Endesa disputé à huis clos au Palais des sports José María Martín Carpena (Malaga).

Unicaja s’est appuyé sur l’attaque de Brizuela pour masquer les problèmes dans l’avion défensif et rebondir contre Joventut, très concentré et gardant le jeu très même pendant les premières barres, bien que derrière une équipe locale qui a réussi à briser le crash avec un 12-4 partiel, qui contraint Carles Durán à arrêter le temps et à se réorganiser, mais sans succès depuis la Unicaja s’est battu pour le premier quart-temps et il s’est retrouvé de son côté (23-18, min 10).

Les compositeurs n’ont pas arrêté leur poussée et le grand après-midi de Brizuela a été rejoint par Deon Thompson, Tim Abromaitis et Axel Bouteille, qui a également ajusté son poignet de la ligne triple ouvrant un écart de neuf points, bien que les Badaloneses ont réagi avant la pause, qui a été atteinte avec un score de 44-38.

Avec un 6-1 partiel, les Andalous ont sauté après la pause et ont réimposé le +10 (51-41) grâce à une détermination presque sans précédent compte tenu de la saison irrégulière dans laquelle ils ont été. Ils ont bloqué les tirs extérieurs des Catalans jusqu’à ce qu’ils atteignent un moment critique, ce qui a obligé le banc visiteur à arrêter le chronomètre à la 25e minute avant un partiel 15-6 au troisième quart et un contre 59-45.

Joventut voulait revenir dans le jeu et Conor Morgan a réduit les avantages en réalisant le deuxième triple du match pour son équipe. Sur le jeu suivant, Ferrán Bassas a fait le troisième, qui était un partiel 0-8, bien que la défense des hommes de Carles Durán n’ait toujours pas performé à son meilleur niveau et Thompson a terminé la troisième section avec un triple sur le klaxon (69-53, min 30).

Ceux de Badalona ont réduit la différence à +10 au début du dernier tour avec Nenad Dimitrijevic comme un grand protagoniste. Le Macédonien débordait encore et encore vers la défense du compositeur, qui voyait son avantage s’évanouir à grande vitesse. Les triples de Morgan et Dimitrijevic lui-même ont remis les tables au tableau de bord plusieurs minutes plus tard (78-78).

Alberto Díaz et Ferran Bassas, à l’étage

La Penya a transformé sa défense en pierre, a jeté le jeu local au sol avec patience et de bons coups contre Unicaja dont le poignet s’est rétréci et les fantômes des matchs passés sont revenus. Ceux de Katsikaris sont venus descendre en bas à la dernière minute et seulement Brizuela a réussi à réparer le désastre et forcer l’extension (84-84, min 40).

La malchance a fait des ravages sur Joventut, qui a perdu son joueur préféré dans le temps supplémentaire alors que Dimitrijevic a dû quitter le terrain après avoir reçu un coup au genou. Devant, Unicaja a ajouté trois par trois, d’abord avec un 2 + 1 de Thompson pour continuer avec deux triples de Brizuela, qui a scellé la victoire et son exposition personnelle avec 30 points, deux rebonds, six passes et 30 crédits de valorisation, bien qu’il ait dû se retirer avec une gêne au mollet.