BRO le fait encore ! Sela Pass se prépare dans l’Arunachal Pradesh

Pour renforcer la sécurité nationale et fournir une connectivité tous temps à l’Arunachal Pradesh, l’Organisation des routes frontalières (BRO) a réalisé une percée majeure après avoir fait sauter le tube principal du tunnel de Sela. Dans son discours après avoir regardé l’explosion jeudi (14 octobre 2021) par vidéoconférence, le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré : « Le tunnel de Sela, situé dans le district de West Kameng de l’Arunachal Pradesh, assurera le développement socio-économique de la région et renforcera Sécurité. »

En 2019, le Premier ministre Narendra Modi a posé la première pierre du projet de tunnel de Sela, et l’explosion d’aujourd’hui du tube principal marque la fin de son excavation. Selon le ministère de la Défense, jusqu’à présent, les travaux du deuxième tunnel de 980 mètres de long du projet ont presque franchi la barre des 700 mètres.

Où se trouve le tunnel de la Sela ?

Situé à une altitude de 13 800 pieds, le col de Sela se trouve sur la route Balipara-Charduar-Tawang (BCT) longue de 317 km. Il relie divers districts de l’Arunachal Pradesh, notamment Tawang, West Kameng et East Kameng, au reste du pays. En plus de fournir une connectivité tous temps à Tawang, cela aidera à réduire le temps de trajet.

Une fois la construction du tunnel terminée, le tunnel de 1,5 km deviendra l’un des plus longs tunnels routiers à deux voies au monde, à une altitude supérieure à 13 800 pieds.

La dernière nouvelle méthode autrichienne de creusement de tunnels a été utilisée pour construire ce tunnel qui se trouve sous la ligne de neige et aidera par tous les temps à voyager et il n’y aura aucun défi de déneigement. Traverser le col de la Sela deviendra plus rapide et plus fluide. Ce sera une énorme aubaine pour la population de Tawang.

Qu’a dit le ministre dans son allocution?

Le ministre a souligné les efforts de BRO pour renforcer les infrastructures frontalières qui ont contribué à la préparation opérationnelle des forces armées. Les infrastructures le long des zones frontalières ont contribué à créer des emplois pour la population locale ainsi qu’à encourager le tourisme dans les régions éloignées.

Il a également fait une mention spéciale à la construction du plus long tunnel routier du monde, le Rohtang, à 10 000 pieds et le col d’Umlingla, ce qui en fait le plus haut col carrossable du monde à 19 300 pieds dans l’est du Ladakh.

Inde @ 75 BRO Expédition moto

À la fin de son allocution, le ministre a également souligné l’« expédition en moto India @75 », organisée par BRO en hommage aux soldats qui ont sacrifié leur vie pour le pays.

Cette expédition à moto fait partie de « Azadi Ka Amrit Mahotsav » et compte environ 75 coureurs de BRO, ainsi que du personnel de l’armée indienne et de la réserve générale du génie. La distance à parcourir est d’environ 20 000 km sur 75 jours.

L’itinéraire qu’il couvrira

Il s’agira d’une expédition à sept étapes au départ de la porte de l’Inde, à New Delhi, et se dirigera vers les zones de haute altitude du nord. Les coureurs traverseront des cols stratégiques comme Khardung La, Rohtang et Umling La. Dans la deuxième étape, l’équipe de coureurs partira de Srinagar à Siliguri.

Au cours des troisième et quatrième étapes, le voyage se fera de Siliguri à Doom Dooma en passant par Gangtok. Toute l’expédition progressera à travers les états du nord-est avant d’atteindre Kolkata. Les cinquième et sixième étapes passeront des régions côtières de l’Est, du Sud et de l’Ouest du pays. Et lors de la septième étape, il traversera les déserts et reviendra à Delhi le 27 décembre 2021.

Toutes les motos, les équipements de protection, les vestes, l’assistance logistique ainsi que les pièces de rechange rapides sont tous coparrainés par Hero MotoCorp et Bharat Petroleum Limited.

Et les coureurs interagiront avec les écoliers, les populations locales, les anciens combattants, les naris virés et les lauréats du prix Gallantry. Ils sensibiliseront à Swachh Bharat Abhiyan et à la sécurité routière, et organiseront également des camps médicaux.

