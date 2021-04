Broad Stage planifie des projets avec Esperanza Spalding, Frank Gehry ⋆ .

Qu’ont en commun l’architecte Frank Gehry, l’artiste Kerry James Marshall, la réalisatrice lauréate d’un Tony Rachel Chavkin et la lauréate d’un Grammy Angélique Kidjo? Ils sont tous artistes collaborateurs sur cinq œuvres nouvellement commandées que la Broad Stage a annoncé mercredi pour la première au cours des trois prochaines saisons.

Les partenariats de la scène de Santa Monica incluent un mélange diversifié d’interprètes, de metteurs en scène, de chorégraphes, de compositeurs, de librettistes et de lieux artistiques. Ils signalent une réimagination de ce que la Broad Stage peut faire – et du type de travail qu’elle présentera – dans un monde post-pandémique, a déclaré Rob Bailis, directeur artistique et exécutif de la société.

“Je pense que nous allons voir une explosion de joie, d’énergie et d’innovation venant de cette tension d’être retenu pendant si longtemps”, a déclaré Bailis à propos du travail à venir. «En tant que terrain, nous ne revenons à rien de ce que nous savions auparavant. Nous avançons avec audace dans le futur, et les artistes vont montrer la voie. »

Les commandes ancreront la première vague de nouveaux programmes que le Broad s’attend à annoncer alors qu’il se dirige vers un retour en toute sécurité aux spectacles en salle et identifie les occasions de se produire à l’extérieur au cours de l’été. Les partenariats avaient en grande partie été formés ou imaginés avant que la Broad Stage n’intervienne avec des commandes qui commenceront dans la saison 2021-22. Elles sont:

«Reconstruction (toujours en marche mais le diable pourrait être à l’intérieur)» écrit par la société basée à Brooklyn, The Team, qui se consacre à l’exploration de la vie dans l’Amérique moderne. La pièce sera co-dirigée par Chavkin («Hadestown») et Zhailon Levingston.

«Iphigénie», le mythe grec réinventé en opéra de justice sociale par Wayne Shorter et Esperanza Spalding, avec Lileana Blain-Cruz mise en scène et décors de Gehry.

«Garde d’enfants universelle», une exploration musicale et théâtrale du sujet socialement chargé par les co-directeurs artistiques de Quote Unquote Collective, Amy Nostbakken et Norah Sadava.

«Être un être futur», un regard sur les mythes de la création des Premières Nations avec un œil sur l’intendance communautaire des terres précieuses par la chorégraphe primée et directrice artistique Catalyst Dance Emily Johnson. La partition est composée par Raven Chacon («Sweet Land»).

«Yemandja», nommé pour la déesse africaine de la mer et créé pour raconter une histoire théâtrale d’amour, d’injustice et de libre arbitre, par Kidjo avec des visuels de Marshall, connu pour ses peintures puissantes de personnes noires.

Les membres du public peuvent découvrir les coulisses de la création de chaque œuvre via un programme de résidence d’artiste principalement numérique appelé «Reveal» qui aura lieu le 6 mai. Il comprendra des démonstrations, des discussions et des performances conçues pour ouvrir une fenêtre sur le processus artistique.

“C’est une opportunité de vraiment transformer – de tirer le meilleur parti de ce que nous avons appris pour aller de l’avant, et de laisser aller certaines choses que nous étions prêts à abandonner également”, a déclaré Bailis.

Lien source

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));