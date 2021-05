Broadway annonce la réouverture des théâtres en septembre

Après avoir fermé ses portes pendant plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, Broadway ouvrira enfin ses portes cet automne. Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé mercredi que les théâtres emblématiques de Broadway de New York rouvriront le 14 septembre à pleine capacité.

“Broadway est au cœur de notre identité new-yorkaise, et une grande partie de notre économie qui emploie d’innombrables artistes et créateurs de spectacles, et à partir de septembre, le spectacle continuera”, a déclaré le Gouverneur Cuomo.

«Des visiteurs du monde entier sont venus à New York pour découvrir les arts et la culture et assister à des spectacles emblématiques à Broadway, et malheureusement, la pandémie a mis cette expérience new-yorkaise unique en pause. Heureusement, alors que nous continuons à surveiller les données et à rouvrir notre économie, nous sommes maintenant sur la bonne voie pour permettre aux représentations à pleine capacité à Broadway de reprendre en septembre, ramenant cette attraction de renommée mondiale bien-aimée.

Dans sa déclaration, Cuomo a déclaré que l’État travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de l’industrie de Broadway pour planifier un retour en toute sécurité. Cela inclut de rester flexible et de s’adapter aux protocoles de santé applicables tels que les masques faciaux, les examens de santé, la filtration et la ventilation améliorées de l’air, ainsi que le nettoyage et la désinfection vigoureux.

Broadway a initialement fermé ses portes le 12 mars 2020 avec des plans de réouverture d’ici la fête du Travail. Cependant, il est rapidement devenu clair que le COVID-19 décimait toujours les communautés et que les vaccins ne seraient plus largement disponibles d’ici là. Les responsables ont choisi de garder le quartier des théâtres fermé jusqu’en 2021. Pour cette raison, la Broadway League, une association professionnelle de producteurs et de propriétaires de théâtre, a suspendu toutes les ventes de billets pour les productions de la ville de New York jusqu’en mai.

Malgré les fermetures, ce fut une grande année pour Broadway. L’été dernier, Hamilton est sorti sur Disney +, rendant le ticket chaud accessible à un public enthousiaste du monde entier. Les opérateurs de théâtre ont également développé de nouvelles productions passionnantes, y compris une pièce de théâtre Game of Thrones et une adaptation de Great Gatsby avec la musique de Florence Welch.

Découvrez l’histoire des comédies musicales sur grand écran.