Broady et Burrage disent au revoir à Wimbledon

01/07/2021 à 15h30 CEST

Le joueur néerlandais Arantxa Rus, numéro 66 de la WTA et slovaque Viktoria Kuzmova, le numéro 32 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de Wimbledon par 6-2 et 7 (7) -6 (3) en une heure et vingt-cinq minutes aux joueurs britanniques Naomi Broady Oui Jodie Anna Burrage, numéro 181 de la WTA et, respectivement, numéro 338 de la WTA. Après ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Pendant la partie, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire perdante, de son côté, l’a réussi 2 fois. De plus, Rus et Kuzmova ont atteint 69% au premier service et ont pris 65% des points de service, tandis que leurs rivaux ont atteint une efficacité de 62% et ont remporté 51% des points de service. Enfin, au niveau des pénalités, les vainqueurs n’ont commis aucune double faute et les joueurs du duo vaincu ont commis 3 doubles fautes.

Lors des huitièmes de finale, Rus et Kuzmova affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Alison van uytvanck Oui Greetje Minnen contre sloane stephen Oui Amanda Anisimova.

La célébration du tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.