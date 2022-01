Brock contre Bobby, les prédictions du Royal Rumble et le problème de la diversité d’AEW

Photo par Ethan Miller/.

De plus, en réagissant au test COVID positif de Roman Reigns et en discutant avec Andreas Hale à propos d’une tempête sur Twitter impliquant Tony Khan

Dans le premier Cheap Heat de la nouvelle année, les gars discutent de la sortie de Toni Storm maintenant que plus de détails ont fait surface. Ensuite, l’équipage félicite la WWE pour son pivot du jour 1 à la lumière du test COVID positif de Roman Reigns, et ils parlent également de la place de Brock Lesnar dans l’histoire. Et pour clore l’émission, les gars discutent avec Andreas Hale d’une tempête sur Twitter impliquant Tony Khan et des allégations d’un manque de diversité au sein des rangs d’AEW (45h00).

Hôtes : Peter Rosenberg, Stat Guy Greg, Dip

Producteur : Troy Farkas

